الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية مادبا الكبرى والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

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بلدية مادبا الكبرى والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح اليوم اتفاقية تفاهم وتعاون مع  المركز الجغرافي الملكي الأردني ممثلى بعطوفة العميد معمر كامل حدادين  اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتقديم الخبرات.اضافة اعلان

بدوره بين الرواجيح ان البلدية حريصة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص وبأن توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه دوما تصب  حول تكاتف مؤسسات الوطن  لخدمة المواطنين على مد مساحات هذا الوطن الغالي 

وأشاد الرواجيح بجهود المركز الجغرافي والمساعي الكبيرة التي يبذلها العميد الحدادين  باعتبار المركز مصدراً للخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها والصور الجوية والفضائية ومرجعاً للمعلومات الجيومكانية في المملكة، والتي بدورها تفيد البلدية للنهوض بخدماتها، اضافة الى الاستفادة من خبرات المركز التدريبة لتأهيل وتمكين موظفي البلدية وتطوير قدراتهم  في العلوم المساحية .

بدوره بين  العميد الحدادين أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين الجانبين  بهدف تطوير خدمات البلدية والمساهمة في تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية باستخدام المعلومات والمخططات ثلاثية الابعاد والخرائط الجغرافية التي سيوفرها المركز للبلدية ، مؤكدا استعداد المركز لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون بما يلبي احتياجات المجتمع والنهوض به. 

ووقع المذكرة عن المركز المدير العام العميد المهندس معمر كامل حدادين وعن البلدية رئيسها السيد عارف محمود الرواجيح بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين .

حيث جرى توقيع المذكرة في مبنى المركز الجغرافي وتضمنت المذكرة توصيفا للخدمات والمعلومات التي سيقدمها المركز الجغرافي للبلدية وتزويدهم بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية،وتوفير قاعدة بيانات وكنتور خاصة بمحافظة مادبا والمعالم النقطية للمحافظة ، اضافة لقيام المركز بتدريب وتأهيل كوادر البلدية في مجالات العلوم المساحية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التقديرية، وقدم الرواجيح الشكر للحدادين وطاقم العمل على حسن الاستقبال والضيافة التي أحاطوا بها الوفد 

وجال الوفد في رحاب المركز وبعض أقسامه الفنية للاطلاع على التطورات والبرمجيات الحديثة المستخدمة.
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