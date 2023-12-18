الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية مادبا تؤكد دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا الكبرى

أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى، في بيان له دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات وذلك دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن من خلال تسطير أروع البطولات والتضحيات.

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وتاليا نص البيان: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.

- أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى، دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وذلك دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن من خلال تسطير أروع البطولات والتضحيات.
ونضيف بأننا واهالي مدينة مادبا نقف في كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب.
كما نؤكد أحقية كافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وغايتها الخبيثة.
معبرين عن أسفنا الشديد لوقوع إصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود، أثناء الإشتباكات مع عصابات التهريب.

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