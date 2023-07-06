بلدية مادبا تبدأ اجراءات مشروع الممر السياحي بقيمة مليون دينار

أحمد الشوابكة

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مادبا - أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح عن بدء اجراءات تنفيذ الحديقة الطولية ( الممر السياحي) على طريق الفيصلية الواصل لمنطقة جبل نيبو والذي تصل كلفته في مرحلته الأولى مليون دينار.وأكد الرواجيح أنه تم إحالة العطاء على المتعهد والاتفاق على كل تفاصيل المشروع وخطة عمله وبنوده والذي سيتم تنفيذه خلال ستة شهور، مشيرا إلى ان المشروع ممول من البنك الدولي ضمن مشروع تأهيل الخدمات البلدية والتكيف التابع لوزارة الإدارة المحلية ودعم من قبل صندوق البلدية.وبين الرواجيح ان المشروع يشتمل على إعادة تأهيل طريق الفيصلية باتجاه جبل نيبو بطول 1.7 كيلو متر بخلطة اسفلتية وعمل كندرين للطريق وزراعة جوانب الطريق وانارتها وتنفيذ أعمال فيسفيائية على طول الطريق.وتأتي أهمية هذا المشروع باعتباره بوابة للمنطقة السياحية في منطقة صياغة وجبل نيبو والتي توصل إلى البحر الميت، إضافة إلى أنها مكانا ملائما لممارسة رياضة المشي للمواطنين.