بلدية مادبا: تنفيذ مشروع الممر السياحي خلال 6 شهور

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أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح بدء إجراءات تنفيذ الحديقة الطولية/ الممر السياحي على طريق الفيصلية الواصل لمنطقة جبل نيبو الذي تصل كلفته إلى نحو مليون دينار.وقال الرواجيح إنه جرى إحالة عطاء المشروع على المتعهد والذي سينفذ خلال 6 شهور، لافتا إلى أن المشروع ممول من البنك الدولي ضمن مشروع تأهيل الخدمات البلدية والتكيف التابع لوزارة الإدارة المحلية.وبين أن المشروع يشتمل على إعادة تأهيل طريق الفيصلية باتجاه جبل نيبو بطول 1.7 كيلو متر بخلطة إسفلتية وعمل كندرين للطريق وزراعة جوانب الطريق وإنارتها وتنفيذ أعمال فسيفسائية على طول الطريق.وتأتي أهمية هذا المشروع باعتباره بوابة للمنطقة السياحية في منطقة صياغة وجبل نيبو، والتي توصل إلى البحر الميت، وكونها مكانا ملائما لممارسة رياضة المشي. (بترا)