بلدية مادبا و بالتشاركية مع مستشفى النديم يطلقان حملة للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة

أحمد الشوابكة

في إطار استمرار موقف بلدية مادبا الكبرى ودعمها ومؤازرتها لصمود شعبنا الشقيق في قطاع غزة ضد الحرب الشرسة من الآلة العسكرية الإسرائيلية، افتتح رئيس البلدية عارف محمود الرواجيح حملة التبرع بالدم التي نظمتها البلدية بالتعاون مع إدارة مستشفى النديم الحكومي لدعم الأهل في قطاع غزة وبدعم من كادر من بنك الدم في مستشفى النديم الحكومي، وتستمر لمدة أسبوع.

وقال الرواجيح أن هذه الحملة تأتي لدعم صمود الأهل في غزة وهي تعبير عن وحدة الدم الاردني الفلسطيني وعلى نهج جلالة الملك عبدالله الثاني نسير نحو التضامن مع الاهل والاشقاء في فلسطين وغزة ، لاننا تعودنا ان نبقى دائما بجانب الحق العربي في فلسطين مؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين باقامة دولتهم بموجب مبادرة حل الدولتين مؤكدين على قول جلالة الملك عبدالله الثاني بأن المنطقة لن تنعم بالأمن ولن يحل السلام إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وستبقى فلسطين قضيتنا الاولى و بوصلتها القدس.

وأكد الرواجيح الوقوف الدائم بجانب الأشقاء والأخوة في غزة لما يمرّون به من ظروف صعبة جرّاء الحصار الشامل الذي تشهده المدينة وحجم الدمار الذي يخلّفه العدوان عليها، حيث تأتي فكرة هذه الحملة الإنسانية للتبرع بالدم انطلاقاً من الواجب الإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى جانب الأشقاء في فلسطين الحبيبة.

وأشاد الرواجيح بجهود المستشفى الميداني الاردني في غزة و الوقفة الشعبية الأردنية التضامنية الصادقه مع الاهل في فلسطين وغزة معلنا عن تبرع المجلس البلدي ب ١٠٠٠٠ دينار و أجرة يوم عمل من كوادر البلدية للأشقاء في غزة

على غرار ذلك ، أكد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمه اعتزازه بالتشاركية بين بلدية مادبا و مستشفى النديم في تنفيذ حملة التبرع بالدم للأهل في غزة مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية ، مشيرا الى كيفية التبرع انه بامكان اي مواطن متبرع الحضور الى مستشفى النديم او الى سياره الاسعاف المخصصة للتبرع بالدم قرب القاعة الهاشمية في مادبا خلال ساعات الدوام الرسمي.

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