بيان صادر عن بلدية مادبا الكبرى رئيسا وأعضاء وموظفين وأهالي

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نوكدا في مدينة مادبا الأبية التأييد التام والدعم الكامل لما جاء بكلمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في قمة القاهرة للسلام، ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطيني في دفاعه عن حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة والعيش بسلام.و في بياننا اليوم الأحد نوكد بإن جلالة الملك تحدث بلسان وضمير كل اردني وعربي معبرا عما يجول في خواطرهم واستنكارهم لانتهاكات الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة وأهلهونشيد في مدينة مادبا بمضامين خطاب جلالة الملك معتبرينه بأنه يعبر عن نظرة شمولية لما يحدث الان من عدوان على قطاع غزة، وتبعاته المستقبلية في حال لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.وكان كلام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه واضحا وصريحا وأثبت أن موقف الأردن متقدم على مواقف كل الدول الإقليمية والعالمية. فقد عبر جلالته بوضوح وصراحة أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عبارة عن حملة شرسة ومرفوضة وعقاب جماعي للآمنين، واعتبرها جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية.ونوكد في مادبا ، دعم موقف جلالة الملك في انتقاده للمجتمع الدولي الذي يصمت على ما يجري في غزة مما يوصل رسالة إلى العالم بأن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وبأن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، الأمر الذي يمكن ان يفضي إلى نتائج كارثية.كما نقف خلف جلالة الملك ورسائله الواضحة للعالم بضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة وبشكل فوري والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء وبشكل دائم لهم.حمى الله الاردن واحة امنا واستقرار تحت ظل حادي المسيرة وراعيها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير المحبوب الحسين بن عبدالله