بيان صادر عن معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا

اضافة اعلان

يقدر ويثمن عميد معهد فن الفسيفساء والترميم و أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية منذ توليه سلطاته الدستورية وان حضور جلالته في المحافل العربية والإقليمية والدولية والذي يؤكد فيها على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.ولقد كان لتحركات جلالته لما يتعرض له ابناء غزة فقد اكد جلالته ان هذه الأعمال خارجة عن القانون الدولي وطالب بوقف الهجمات البربرية على الشعب الفلسطيني في غزة والوقوف بحزم ضد مشروع التهجير لأبناء غزة إلى أي دوله وهذا يعتبر مخالف للقوانين والاعراف الدولية كمان انكم يا صاحب الجلالة من اول الدول التي أعلنت تقديم كل أشكال المساعدات لأبناء قطاع غزة واستمرار المستشفى العسكري في عمله في غزة وبناء عليه فإننا نقف خلف قيادتنا الهاشمية والقوات المسلحة وأجهزتنا الامنية لتبقى درعا حصينا في وجه المشككين الذين حاولو العبث في أمن البلاد.