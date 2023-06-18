تأخر صرف الأدوية.. يزيد معاناة المراجعين بمستشفى النديم

أحمد الشوابكة

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مادبا - في طابور طويل تحت مظلة سقفها من صفائح الزينكو، يقضي مراجعو عيادات الاختصاص بمستشفى النديم الحكومي بمادبا وقتا طويلا لحين تمكنهم من صرف الأدوية من الصيدلية متحملين مشقة وعناء لا يتناسبان وحالتهم الصحية.ويطالب مراجعون للعيادات بضرورة وضع آلية لتسريع عمل الصيدلية وتسهيل إجراءات صرف الأدوية التي تستغرق وقتا طويلا يكاد يزيد على الوقت الذي يقضيه المريض مع الطبيب خلال إجراء الفحص الطبي.وتخدم عيادات الاختصاص شريحة واسعة من أهالي محافظة مادبا ولواءي ناعور والجيزة التابعين لمحافظة العاصمة، إلا أن مبناها متهالك منذ عشرات السنين، فضلا عن نقص بالخدمات، الأمر الذي يثير استياء المراجعين على الدوام.يقول مراجعون لـ "الغد" إن هذه المشكلة قديمة ومستمرة، حيث يعاني المرضى من طول إجراءات صرف الوصفات الطبية أمام الصيدلية، ما يزيد من معاناتهم، في الوقت الذي يجب أن تعمل فيه إدارة مستشفى النديم على حل سريع للمشكلة، مطالبين بزيادة عدد الصيادلة العاملين بصيدلية المستشفى التي يكون عليها ازدحام كبير واستحداث شباك خاص لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.وأشاروا إلى أن مسألة صرف الأدوية في صيدلية عيادات الاختصاص تتميز بالدقة، وهو أمر طيب ومهم لضمان سلامة المريض، وعدم تعريضه لأي خطر في حال تناول أدوية غير صحيحة، ولكن الأمر يتطلب أن يتم إنجاز هذه المهمة بالسرعة التي تسهم في تخفيف العبء عن المرضى، مؤكدين ضرورة إنشاء صالة انتظار للمراجعين تتوفر فيها أساليب الراحة.ويستهجن المراجع للعيادات محمد الخربثاوي من عدم وصول نظام الحوسبة والتطور التكنولوجي وتنظيم ملفات المرضى والمراجعين إلكترونيا إلى عيادات الاختصاص، وما يزال المرضى والمراجعون يعانون من طول الانتظار لحين صرف الدواء، قائلا " طول الانتظار تحت مظلة سقفها من الواح الزينكو أمر غير معقول".وانتقد المراجع محمد الشوابكة عملية التأخر بصرف الأدوية من صيدلية عيادات الاختصاص التي أضحت عبئا على المرضى الذين هم بحاجة إلى راحة بدلا من التسبب في طول انتظارهم أمام الصيدلية لفترات تزيد على الفترة التي يقضونها عند الطبيب.وأشار الى أن عملية تسجيل الدور والدخول للطبيب والكشف الطبي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة عند مراجعته للعيادات، ولكن ما إن وصل إلى الصيدلية وقام بالحصول على رقم وتسليم التأمين الصحي للصيدلاني حتى بدأت المعاناة، حيث أنه اضطر إلى الانتظار لما يقرب من ساعة كاملة لحين صرف الدواء.وأشار المراجع معتز أبو قاعود إلى أنه لمس وجود إجراءات خاصة لتسهيل عملية صرف الأدوية، إلا أنه لم يكن يتواجد غير صيدلاني واحد فقط في نافذة الصرف، ما جعل الأمور تستغرق وقتا طويلا، مطالبا بضرورة زيادة عدد الصيادلة العاملين واستحداث نوافذ صرف إضافية لتقليل وقت انتظار المرضى والتخفيف عنهم، مبيناً أن مسألة صرف الأدوية في صيدلية عيادات الاختصاص تتميز بالدقة، وهو أمر طيب ومهم لضمان سلامة المريض، وعدم تعريضه لأي خطر في حال تناول أدوية غير مناسبة، ولكن الأمر يتطلب أن يتم إنجاز هذه المهمة بالسرعة التي تسهم في تخفيف العبء عن المرضى.وقال المراجع معتز عبد الرحمن إنه لا بد من التركيز على زيادة عدد الصيادلة العاملين بالصيدليات بشكل عام، حيث أن هناك مشكلة ملحوظة للجميع وهي طول الانتظار لحين الحصول على الأدوية، رغم وجود مسار خاص للمواطنين بإجراءات صرف الأدوية إلا أن استغراق وقت طويل للصرف أمر غير مبرر، لافتاً أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه من الملاحظ أن الكثير من العاملين بالصيدليات ينشغلون كثيرا بهواتفهم المحمولة بدلا من التركيز في العمل مع المرضى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تعرض لموقف خلال صرف أدوية لابنه، حيث تم صرف أدوية تنتهي بعد شهر واحد، في حين أن ابنه من ذوي الإعاقة ويحتاج لصرف أدوية تكفي لستة أشهر على الأقل كما كان يتم في السابق، موضحا أنه تقدم بشكوى للإدارة حول هذا الأمر، ولكن دون جدوى.وأشار إلى أن الملفات الإلكترونية للمرضى والنظام الذي يتم اتباعه لصرف الأدوية من المفترض أن تسهم في تسريع عملية صرف الدواء، ولكن ما نراه حاليا هو العكس، وهو ما يتطلب ضرورة وجود حلول عملية للتخلص من هذه المشكلة والعمل على راحة المرضى بدلا من زيادة العبء عليهم.ويقول المراجع سالم خلف إن طول الانتظار أمام الصيدلية يتسبب في إهدار الوقت للمرضى والمراجعين، فضلا عن معاناتهم من الجلوس والانتظار، حيث يكون بعضهم في حالة مرضية شديدة ويحتاج للدواء سريعا بعد أن نجح في الحصول على موعد مع الطبيب، وإجراء الفحص الطبي، لافتاً إلى أن الحل يكمن في زيادة عدد النوافذ في الصيدلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، خاصة في أوقات الذروة.وبينت إحدى المراجعات أنها انتظرت أكثر من ساعة لحين تم إعداد الوصفة الطبية الخاصة بها، موضحة أنها لا تعرف سببا لهذا التباطؤ الواضح جدا في إعداد الوصفات الطبية، ففي الصيدليات الخاصة خارج عيادات الاختصاص لا يستغرق إعداد الدواء أكثر من خمس دقائق على الأكثر.بدوره، أقر مصدر من إدارة عيادات الاختصاص بمستشفى النديم بوجود ازدحام يتركز أمام صيدلية العيادات حيث يضطر المراجعون الدخول على ثلاثة غرف منفصلة في كل مرة لصرف الأدوية الأولى لتسعير الوصفات والثانية للمحاسبة والثالثة لاستلام الأدوية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه منعا للمساءلة كونه غير مخول بالتصريح، أن ضيق المكان حال دون جمع الغرف الثلاثة في نافذة واحدة فكان القرار بإعادة ترتيب المصفوفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للتخفيف على المراجعين.وبين أن إدارة العيادات ستفتح نافذة بعد تجهيزها وربطها بالنظام، وستكون خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لصرف الأدوية، وسيسهم ذلك بالحد من الأزمة، متوقعا ان تكون النتائج إيجابية للغاية وتنهي الازدحام أمام صيدلية العيادات.