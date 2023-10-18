الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة مادبا تدين مجزرة المستشفى المعمداني

الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني في غزة ويوقع مئات الشهداء والجرحى
الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني في غزة ويوقع مئات الشهداء والجرحى
مادبا- أصدرت غرفة تجارة مادبا بياناً تدين فيه المجزرة الوحشية التي تعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال الأبرياء الذين يشكلون أساس المجتمع في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني.اضافة اعلان

وجاء في البيان، أن هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق الحيوية، في المستشفى المعمداني بغزة الذي يضم كنيسة أثرية ومرافق تعليمية ورياض أطفال، وهو تجمع عمره أكبر من الكيان الصهيوني، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا المهندس حسام محمد عودة إن القلوب محطمة بألم لمشاهدة المأساة التي تعرضت لها العائلات والمجتمعات في ظل هذا القصف العنيف الهمجي والعدواني الذي لا يميّز بين مدني وعسكري، لقد خلف هذا العمل الشنيع آثار كارثية على الحياة اليومية للفلسطينيين الأبرياء، ما يتطلب منا جميعًا تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين والمحتاجين.

وأضاف عودة: نجدد التأكيد على أهمية التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة والبشعة.

وتابع: "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية والمساهمة في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ونؤكد على حقوقهم الأساسية وحريتهم وسيادتهم على أرضهم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-18 at 5.35.30 PM

مادبا.. إغلاق المحال التجارية حداداً على شهداء مجزرة المعمداني

منذ 28 دقيقة
مسيرة في مادبا تضامنا مع غزة

مسيرة في مادبا تضامنا مع غزة - فيديو

منذ18 ساعة
ae4a0da3-3018-4555-8a52-7d12349bd23a

مسيرة ومهرجان تضامني لنصرة غزة في مادبا

13 تشرين الأول 2023
محافظة يتفقد مدارس مادبا

وزير التربية يبدي إعجابه بالتزام الطلبة بالدوام المدرسي في مادبا

03 تشرين الأول 2023
تعبيرية

حل مشكلة 351 متعطلا عن العمل في مادبا بالتعيين

20 أيلول 2023
استكمالا للزيارة الملكية لمادبا.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة

استكمالا للزيارة الملكية لمادبا.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة

14 أيلول 2023
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات | منذ21 ساعة
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 