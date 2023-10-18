تجارة مادبا تدين مجزرة المستشفى المعمداني

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أصدرت غرفة تجارة مادبا بياناً تدين فيه المجزرة الوحشية التي تعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال الأبرياء الذين يشكلون أساس المجتمع في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني.وجاء في البيان، أن هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق الحيوية، في المستشفى المعمداني بغزة الذي يضم كنيسة أثرية ومرافق تعليمية ورياض أطفال، وهو تجمع عمره أكبر من الكيان الصهيوني، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا المهندس حسام محمد عودة إن القلوب محطمة بألم لمشاهدة المأساة التي تعرضت لها العائلات والمجتمعات في ظل هذا القصف العنيف الهمجي والعدواني الذي لا يميّز بين مدني وعسكري، لقد خلف هذا العمل الشنيع آثار كارثية على الحياة اليومية للفلسطينيين الأبرياء، ما يتطلب منا جميعًا تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين والمحتاجين.وأضاف عودة: نجدد التأكيد على أهمية التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة والبشعة.وتابع: "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية والمساهمة في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ونؤكد على حقوقهم الأساسية وحريتهم وسيادتهم على أرضهم".