"تربية مادبا" تتخذ خطوة لتحسين البنية التحتية للمدارس بتوفير كبائن دورات مياه مؤقتة"

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قررت مديرية تربية مادبا تعزيز البنية التحتية للمدارس في المحافظة بتوفير حل مؤقت لإشكالية نقص وقلة جودة دورات المياه. وقد تقرر تخصيص كبائن دورات مياه مؤقتة في ثلاث مدارس رئيسية في المنطقة مع بداية العام الدراسي المقبل.جاء هذا القرار استجابةً للجلسة النقاشية التي عقدها فريق "قصة مجتمعي" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع على هامش عرض القصة التي أنتجت حول هذه القضية، والتي ركزت على أهمية توفير دورات مياه منفصلة وآمنة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وبفضل جهود هذا الفريق وتفاعل المجتمع المحلي مع القضية، تمكنت المديرية من الوصول إلى قرار مستدام يلبي حاجات الطلاب ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر راحة وأمانًا.من المقرر أن تتمثل هذه الكبائن المؤقتة كخطوة أولى في تجهيزات دورات مياه مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات الطلاب بشكل فعال. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على تركيز الطلاب ومشاركتهم في العملية التعليمية، مع تقديم بيئة صحية تعزز من تجربتهم التعليمية.بالإضافة إلى ذلك، تسعى مديرية تربية مادبا إلى مواصلة العمل على تحسين مرافق المدارس من خلال مناقشة مجلس المحافظة لدعم مشاريع مرافق صحية دائمة وشاملة. يهدف هذا الجهد إلى تحقيق بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلاب وتسهم في تعزيز جودة التعليم بالمنطقة.يذكر أن مشروع قصة مجمتعي نفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الأمريكية في عمان واستهدف 6 محافظات وركز على قضايا تعالج مشاكل تعتبر أولوية في المحافظات المستهدفة.