حل مشكلة 351 متعطلا عن العمل في مادبا بالتعيين

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كشف رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح اليوم الأربعاء عن تعيين 351 من المتعطلين عن العمل في شركة الصيانة الكاملة لإدارة المرافق بمطار الملكة علياء الدولي.وجاءت هذه التعيينات بناء على مقابلات تم الإعلان عنها ومقابلة المتقدمين وفرز الطلبات من قبل إدارة الشركة ونشر الاسماء المقبولة.وقدم الرواجيح شكره واعتزازه بجهود شركة الصيانة الكاملة لإدارة المرافق والتي أسهمت بشكل كبير بتخفيف عدد العاطلين عن العمل في المحافظة والتي تعتبر الاعلى في المملكة.وناشد الرواجيح الشركات الوطنية المحلية بأن يكون لمحافظة مادبا نصيب بالتعيينات لوجود عدد كبير من حملة الشهادات العليا.وقال إن ابواب بلدية مادبا الكبرى مفتوحة للتسهيل على أصحاب الشركات ونرحب بالاستثمار في مدينة مادبا.