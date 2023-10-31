الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رسم مسيء على جدار مدرسة ثانوية في مادبا

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رسم مسيء على جدار مدرسة ثانوية في مادبا
اشتكى مواطنون من وجود رسومات مسيئة ولا أخلافية على جدار مدرسة ثانوية للبنين في مادبا.

وأبدى المواطنيون استياءهم من وجود تلك الرسومات لاكثر من أسبوعين.اضافة اعلان



ورصدت "الغد" الرسومات الموجوده والمسيئة الموجوده على جدار المدرسة التي تضم اكثر من 500 طالب.

وقامت "الغد" بلاتصال مع مديرية التربية والتعليم في قصبة مادبا منذ بداية الاسبوع الجاري لتوصيل هذه الإساءة الموجودة على صرح علمي إضافة إلى وجودها تحت أنظار أهالي المنطقة والمارة إلا أنها لن تحرك ساكنا وما تزال الرسومات تنقل صورة مسيئة لتربية والتعليم التي نتباهه بها بكل المحافل.

وقامت الغد بارسال رسالة نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب" للمديرية مع اسم المدرسة وموقعها الموجودة مباشرة خلف مكان مبنى التربية والتعليم التي لا يعرفون عنها شيئًا.
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