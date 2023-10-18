الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مادبا.. إغلاق المحال التجارية حداداً على شهداء مجزرة المعمداني

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إغلاق المحال التجارية حداداً على شهداء مجزرة المعمداني
  أغلقت  بعض المحلات التجارية في مختلف مناطق  مدينة مادبا   أبوابها  اليوم الأربعاء حداداً  على شهداء مستشف المعمداني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.اضافة اعلان

 من جهة، أخرى ،تواصل الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة مادبا والهيئة  الخيرية الهاشمية  بجمع التبرعات النقدية والعينية لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون تحت الحصار ونتائج القصف العدواني.
مواطنون في مادبا عبروا عن استيائهم للموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل  الذي ورد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بتبرئة إسرائيل من ارتكاب مجزرة مستشفى الأهلي العربي " المعمداني " في قطاع غزة خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، مؤيداً الرواية الإسرائيلية  التي تتهم الفصائل الفلسطينية بتنفيذ المجزرة .
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