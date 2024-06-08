مادبا: بصمات ملكية على مسار التنمية المستدامة

أحمد الشوابكة

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مادبا - شهدت محافظة مادبا محطات من الإنجازات خلال الـ 25 عاماً منذ جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش وتسلمه السلطات الدستورية، وتركت بصمات واضحة على كافة مناحي الحياة.وتؤكد فاعليات رسمية وشعبية في مادبا، على ما أولاه جلالة الملك من اهتمام خاص بالمحافظة، التي حظيت بزيارات ملكية متكررة، أطلق من خلالها العديد من المشاريع، والتي كان لها الأثر الكبير في حث القطاعات، وخاصة السياحة والزراعة باعتبارهما الأهم في مادبا على التطور والتقدم.يقول رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح إن جلالته تمكن خلال فترة حكمه من تلبية طموحات وتطلعات الأسرة الأردنية في النهضة الشاملة، لتعزيز الثقة بالمستقبل، حيث جعل الملك الأردن أنموذجا في التحديث والتطوير الذي شمل كل جوانب الحياة.وقال الرواجيح إننا ننظر إلى مستقبل الأردن نظرة تفاؤل بأن القادم أفضل بقيادته الحكيمة، مشيرا إلى أن مادبا شهدت العديد من الإنجازات أبرزها مشروع تطوير وسط المدينة السياحي وتطوير البنية التحتية من فتح وتعبيد شوارع في المدينة والمناطق التابعة لبلدية مادبا الكبرى، وايضا تم افتتاح ميدان الملك عبدالله الثاني وكذلك افتتاح القاعة الهاشمية بزيارة البازار الريفي للسيدات ورفع أعلى سارية في مادبا.ولفت إلى الاهتمام الملكي المتواصل الذي يبديه جلالته وولي عهده الأمين الأمير الحسين بالقطاع السياحي، وذلك لرؤيتهما الثاقبة بمكانة القطاع ومقومات المحافظة السياحية، وما يفرض ذلك من ضرورات استثمارها بالشكل السليم.وقال رئيس بلدية ذيبان الجديدة نصر سالم الرواحنة إن الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في عهد جلالته، تؤكد أهمية مواصلة البناء والإنجاز، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت في عهده الميمون وبخاصة متابعة جلالته الشخصية وتوجيهاته الكريمة المباشرة، لها الأثر الأكبر في إنجاز العديد من المشروعات التعليمية والثقافية والصحية والبيئية والتربوية، وإصدار جلالته توجيهاته لتحسين الخدمات في ذيبان من خلال إنشاء مركز زوار تل ذيبان الأثري الذي له الأثر الإيجابي في استقطاب القطاع الخاص لإقامة مشاريع سياحية، ما أسهم في تطوير المنتج السياحي والتراثي لذيبان، إضافة إلى إنشاء حديقة بقيمة 300 ألف دينار، وتجهيزها ضمن المبادرات الملكية، وتحسين واقع البنى التحتية وإعادة تأهيل الطرق، بالإضافة إلى اهتمام جلالته في دعم وتأسيس مسيرة الشباب.وأكد الرواحنة أن جلالة الملك حث على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة والعمل على تحقيق إنجازات نوعية، لا سيما مع تركيز جلالته على وضع خطة شاملة لتطوير القطاع، بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.وقال رئيس مجلس محافظة مادبا سالم الهروط، إن عيد الجلوس لجلالة الملك عبدالله الثاني، أحد المناسبات التي تتجلى فيها عالياً العلاقة المتينة بين القيادة والشعب، مضيفا أن مادبا تسعى على الدوام لمواكبة تطلعات جلالة الملك في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي المتواصل لتحقيق إنجازات تنعكس إيجابا على المواطنين.وأضاف، أن مجالس المحافظات ساهمت إيجابيا في تحسين الخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز مجلس المحافظة تجاوزت 78 % حتى الآن خلال العام الحالي، وهذا الإنجاز من الثلاثة الأوائل على مستوى المملكة، مؤكدا أن دور مجلس المحافظة ساهم في توفير فرص عمل من خلال التدريب والتشغيل مؤقتا لأنباء المحافظة بهدف التخفيف على مواطنين كون مادبا تعتبر البطالة فيها من أعلى النسب.وقال مدير مدينة مادبا الصناعية يوسف أبو مطر، إن إنشاء المدينة جاء في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وبتوجياته، لتكون إحدى النوافذ الاستثمارية لاستقطاب القطاع الاستثماري الصناعي والإنتاجي الخاص، وتوفير ما يقارب 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تصل فرص العمل إلى 1000 فرصة نهاية (2025)، وخصوصاً أنه يوجد هناك 5 مصانع قيد الإنشاء، و15 مستثمرا استملكوا أراضي لإنشاء مصانع أخرى، إضافة إلى إقامة مصنعين ضخمين أحدهما للمواد الغذائية تم إنشاؤه وباشر عمله، والآخر على وشك الانتهاء من إنشائه.كما تم تأجير كافة الهناجر في المدينة، والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثالثة من بناء الهناجر.وثمن النائب السابق زيد فلاح الشوابكة، الإنجازات الحديثة التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة القطاعات التنموية والخدمية، والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير وتوفير احتياجات المواطنين، والتي أسهمت في رفع الشأن التنموي والاجتماعي والاقتصادي في المحافظة، حتى أضحت مادبا أرضاً خصبة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبخاصة في القطاع السياحي والزراعي.