مادبا: مبيت الشاحنات بين الأحياء.. مشكلة متواصلة وحلول متوفرة

أحمد الشوابكة

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مادبا - تتحول بعض الأحياء السكنية في مدينة مادبا إلى مواقف لمبيت الشاحنات، والتي أضحت مصدر قلق وإزعاج لعدد كبير من السكان، وخاصة الصهاريج المحمّلة بالمواد المشتعلة التي تقف أمام منازلهم وبالقرب من أماكن لعب أطفالهم.ويقول سكان بالمدينة، إن هذه الشاحنات التي يكثر تواجدها في الفترات المسائية تتركز في مناطق الحي الشرقي والتيم ومخيم مادبا وطريق نتل وجلول ومنطقة المسلخ، رغم وجود موقف رسمي خصصته بلدية مادبا منذ أكثر من عامين للشاحنات خارج المدينة يستوعب نحو 400 شاحنة.وبينوا أن مبيت الشاحنات بين الأحياء السكنية، يرجع إلى عدم تفعيل القانون الذي يحظر اصطفاف أو مبيت الشاحنات والجرارات والمقطورات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول جذرية لإنهاء تواجد الشاحنات وسط الأحياء السكنية، والتي تهدد أرواح الأطفال والسكان، وتفعيل القرار الذي يمنع اصطفافها وسط الأحياء السكنية، أسوة بقرار منع دخولها إلى مدينة مادبا خلال أوقات الذروة.وتصطف أغلب الشاحنات بالقرب من الشوارع الرئيسة ومنازل الأسر، على الرغم من وجود لافتات تمنع الاصطفاف، إلا أن أغلب السائقين لا يلتفتون لهذه اللوحات، ما يظهر عدم اكتراثهم باللوحة أو الغرامة إن وجدت، على حد تعبير سكان.ويطالب طيف علي، من الجهات المعنية منع مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية وبالقرب من الشوارع الرئيسة، داعيا إلى اتخاذ حلول عاجلة لمنعها من الوقوف وإنهاء معاناة السكان اليومية ومخاوفهم على أبنائهم الأطفال من هذه الشاحنات.وأشار فهد حسين، إلى أن وقوف الشاحنات بالقرب من منازل السكان يشكل قلقا مستمرا لهم إضافة إلى إزعاجهم بسبب الأصوات المرتفعة التي تصدرها تلك الشاحنات، فضلاً عن التلوث البيئي نتيجة الأدخنة الكثيفة التي تخرج منها.ويشدد عبدالله رشيد على ضرورة التزام أصحاب الشاحنات بالموقف الذي خصصته البلدية لمبيت الشاحنات، مشيراً إلى أن وقوف الشاحنات بين الأحياء السكنية شكل ضررًا بالغا على السكان.وقال إنه رغم وجود قرار بمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إلا أنه لم يتم حل المشكلة، والدليل أن العديد من سائقي الشاحنات ما زالوا يركنون شاحناتهم أمام المنازل.وأكد المواطن منصور محمد، أن استهتار السائقين الذين يتخذون من الشوارع الرئيسة والمناطق السكنية مواقف لهم يتسبَّب في تدمير البنية التحتية التي كلفت ملايين الدنانير.وأكد المواطن علي محمود ضرورة تشديد الرقابة ليلاً على هذه الشاحنات، والقيام بجولات مستمرة لضبط كل شاحنة تقف أمام المنازل وبين الأحياء السكنية وعدم ترك هذا الأمر للصدفة فقط.بدورهم، بين بعض سائقي الشاحنات أنهم يضطرون لإيقاف شاحناتهم أمام منازلهم في الفترة المسائية بسبب بعد الموقف المخصص لمبيت الشاحنات عن المدينة، وعدم وجود وسيلة مواصلات تقلهم إلى منازلهم، مطالبين الجهات المتخصصة بالعمل على إيجاد موقف بديل يكون قريباً من المدينة.ويقول سائق شاحنة فضل- عدم ذكر اسمه- إنه يضطر لإيقاف شاحنته أمام منزله كونه يأتي ليلاً، ولا توجد هناك وسيلة مواصلات تقله من موقف مبيت الشاحنات إلى منزله، مطالباً الجهات المختصة بإيجاد موقع بديل يكون قريباً من المدينة.غير أن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح أكد أن مبررات السائقين الذين لا يلتزمون بمبيت شاحناتهم في موقف الشاحنات بعدم وجود وسائل مواصلات غير منطقية، مشيرا إلى أن المواصلات متوفرة من وإلى موقف مبيت الشاحنات على مدار الساعة، وأن بإمكان السائق الاتصال هاتفياً لطلب وسيلة نقل.وأشار إلى أن الموقف الذي تبلغ مساحته 8 دونمات تقريبا، تم تأجيره لمتعهد يدير شؤونه مقابل مبلغ 12-15 ديناراً عن كل شاحنة سنويا، مؤكداً أن الموقف بلغت تكاليفه 300 ألف دينار وهو مجهز بكافة وسائل الراحة والأمان.من جانبه، أكد مصدر من مديرية شرطة محافظة مادبا، أن رجال الشرطة والسير يقومون بجولات تفتيشية على المواقع التي تتواجد فيها الشاحنات في المدينة، وبخاصة في الفترة المسائية، مشيراً إلى أن رجال السير يقومون بتحرير مخالفات بحق المخالفين تصل إلى 60 دينارا عن كل مخالفة.