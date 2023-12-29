الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مادبا مسيرة وقفة تضامنية مع غزة

مادبا مسيرة وقفة تضامنية مع غزة
مادبا مسيرة وقفة تضامنية مع غزة

شارك  المئات  من الفعاليات  الشعبية والشبابية  وابناء  مخيم  مادبا ، في مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من  ثمانين  يوما دون توقف.
وعبر المشاركون  في المسيرة والوقفة  التضامنية  التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا ، عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
وطالبوا بضرورة وقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود.

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مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.

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