مادبا مسيرة وقفة تضامنية مع غزة

أحمد الشوابكة

شارك المئات من الفعاليات الشعبية والشبابية وابناء مخيم مادبا ، في مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثمانين يوما دون توقف.

وعبر المشاركون في المسيرة والوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا ، عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وطالبوا بضرورة وقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود.

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مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.