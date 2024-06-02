مجلس محافظة مادبا يستعرض الانجازات التي تحققت ويعرض موازنة العام الحالي

احمد الشوابكة

استعرض مجلس محافظة مادبا اللامركزية في الاجتماع الذي عقد في قاعة المجلس بحضور أعضاء المجلس وعدد من الصحفيين والاعلاميين، انجازات المجلس للعام ٢٠٢٣.



وفي بداية الاجتماع بارك رئيس المجلس سالم الهروط لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بعيد الاستقلال والجلوس الملكي.



وقال الهروط إن انجازات الصرف على المشاريع العام الماضي بلغت 78 بالمئة، فيما بلغت نسبة صرف المبالغ 97 بالمئة.

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واشار الهروط الى موازنة العام الحالي البالغة 8 مليون دينار و600 ألف دينار التي تم توزيعها على الداخلية والصناعة والتجارة، والسياحة والأثار والتشغيل والخلطات الاسفلتية، والأشغال العامة، والبلدية، والزراعة ، ومياهنا، والتربية والتعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، وزارة الشباب، الأوقاف، الثقافة، التدريب المهني، التعليم العالي، المالية، لإنشاء مشاريع تخدم المحافظة.



وعرض أعضاء مجلس المحافظة المهندس محمد جمالية، محمد بريزات، ايمن ابوتينة، حمزة الموازرة، ثاني العجالين، نور العوامرة، فريال الحيصة، خالد العرامين، عيسى الكرادشة، محمد ابو ركبة، خليل القطامي، سكاب الرواحنة، فواز الفساطلة، يحي الشوابكة، خالد عبيدات، خلال الاجتماع، الانجازات التي تحققت العام الماضي في مناطقهم والمبالغ التي تم صرفها على هذه المشاريع والمتمثلة، بتعبيد الطرق والخلطات والابنية المدرسية والمشاريع التشغيلية، وأبار المياه، ومراكز الشباب، والانارة والسياحة، والمياه، ودعم مستشفى النديم، وبناء مراكز صحية، والزراعة، والطاقة البديلة، ولوحات فسيفسائية إرشادية، مواد انشائية، وتوصيل خطوط مياه لبعض المناطق، دعم مدينة الأمير هاشم، دعم اتحاد الجمعيات الخيرية، دعم اندية، بناء قاعات.