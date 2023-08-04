الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

مدينة مادبا الصناعية.. فرص واعدة تنتظر الاستثمار

1691162119269270100
مدخل مبنى مدينة مادبا الصناعية-(الغد)
مادبا - فيما يتوفر 37 مبنى استثماريا بمدينة مادبا الصناعية، لم يتجاوز عدد المصانع العاملة فيها حتى الآن 13 مصنعا، توفر 120 فرصة وظيفية بين إداري وعامل، في وقت يتوقع أن تشهد المدينة إقبالا من القطاع الخاص عليها بالتزامن مع الإجراءات التشجيعية التي أقرتها إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية.اضافة اعلان
وتشكل المدينة الصناعية التقنية في منطقة دليلة الحمايدة في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، التي أنشئت العام 2017، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليون دينار على مساحة 500 دونم، نافذة استثمارية لاستقطاب القطاع الاستثماري الصناعي الخاص، وبخاصة الصناعات التقنية والهندسية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والغذائية والنسيجية والورقية والطباعة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.
ومن المفترض أن توفر المدينة المئات من فرص العمل لحل مشكلة البطالة في محافظة مادبا، وفق مديرها يوسف أبو مطر، الذي أكد أن إقامة المدينة الصناعية تهدف الى المساهمة في زيادة قدرة مادبا التنافسية على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، في حال اكتمال أشغال المدينة بالكامل، بعد استقطاب ما يقارب 60 استثمارا محلياً وعربياً.
ومن المتوقع أن تبدأ المدينة باستقطاب الاستثمارات بعد الحوافز التشجيعية التي أقرها مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية في وقت سابق، وتضمنت تخفيض أسعار وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة في (الطفيلة ومادبا والسلط) بنسب تتراوح بين 30 % ولغاية 80 % لأسعار الأراضي، ولأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة، ولأول 5 دونمات.
كما شملت الحوافز تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة من 40 % ولغاية 70 %، وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة.
ويتوقع أبو مطر، أن تشهد الأشهر المقبلة تشغيل العديد من المصانع الكبرى، وستوفر مئات من فرص العمل، ما سيخفف من مشكلة البطالة التي تتفاقم بين صفوف الشباب.
الى ذلك، يؤكد سكان بمادبا ولواء ذيبان، أهمية وجود المدينة الصناعية بالمحافظة، التي من شأنها أن تسهم بجذب القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية، وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة لدى الشباب المتعطلين عن العمل.
ويطالب سكان بضرورة إنشاء مصانع كبرى في أقرب وقت ممكن، والتي من شأنها أن تسهم بانخراط المجتمع المحلي في التنمية الصناعية للمحافظة.
ويؤكدون ضرورة تطوير وإحياء المدينة الصناعية لتكون رافداً اقتصادياً حقيقياً، من خلال استقطاب القطاع الخاص وتشجيعه على إقامة مشاريع استثمارية، لتسهم في توفير فرص عمل من شأنها أن تحد من مشكلة البطالة لدى الشباب، داعين إلى ضرورة دفع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع الصناعية، على اعتبار ذيبان لواء حاضنا للاستثمار لوجود المدينة الصناعية فيه.
وقال المواطن ليث أبو قاعود، إن حل مشكلة البطالة في اللواء يكمن في استغلال المدينة الصناعية، وإيجاد مشاريع تسهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يرفع من مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية منطقة مميزة لجذب المستثمرين، لإقامة مشاريع استثمارية تسهم في تشغيل أبناء المنطقة، وتحد من هجراتهم إلى المناطق الأخرى للبحث عن لقمة العيش.
ويؤكد المواطن محمد علي، أهمية المدينة الصناعية، لما لها دور في تشغيل الأيدي العاملة، والتخفيف من حدة البطالة، غير أن هذه الأهمية تحتاج الى تفعيل المدينة وجذب المزيد من الاستثمار اليها.
64a05ee26f4a3

وفاة طفلة وإصابة شقيقتها إثر انفجار قذيفة قديمة في مادبا 01 تموز 2023

العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى في مركز طبي مادبا العسكري

العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى في مركز طبي مادبا العسكري 20 حزيران 2023

303

تأخر صرف الأدوية.. يزيد معاناة المراجعين بمستشفى النديم 18 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.01.53 PM

بلدية مادبا تعيد تأهيل ميدان الأميرة رجوة الحسين 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الجامعة الألمانية الأردنية تطلق برنامج جامعة الأطفال للعام الثاني على التوالي

الجامعة الألمانية الأردنية تطلق برنامج جامعة الأطفال للعام الثاني على التوالي

31 تموز 2023
إغلاق - تعبيرية

إغلاق 8 ومنع 42 عن العمل.. مطاعم شعبية مصدر قلق بمادبا

25 تموز 2023
مبنى بلدية منطقة جرينة التابع لبلدية مادبا - (الغد)

بلدية جرينة بعد الفصل.. تطلعات منشودة بجلب خدمات مفقودة

08 تموز 2023
f2925817-1bd2-42d5-a11a-78a4665ed090

بلدية مادبا تبدأ اجراءات مشروع الممر السياحي بقيمة مليون دينار

06 تموز 2023
جبل نيبو - (أرشيفية)

بلدية مادبا: تنفيذ مشروع الممر السياحي خلال 6 شهور

06 تموز 2023
استحداث بكالوريوس التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية

استحداث بكالوريوس التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية

06 تموز 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ1 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 