الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة في مخيم مادبا تضامناً مع أهل غزة

مخيم مادبا
مسيرة في مخيم مادبا تضامناً مع أهل غزة
انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة من مخيم مادبا تضامناً مع فلسطين ، ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والانتهاكات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان

وردد المشاركون خلالها هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الصهيونية للمقدسات، رافعين شعارات مناصرة لحق الفلسطينيين التاريخي في مدينة القدس عاصمة لدولتهم.

من جهة أخرى ما زالت غرفة تجارة مادبا تتلقى التبرعات العينية والمالية  لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة التي تشرف عليها لجنة متخصصة برئاسة المتصرف وعضوية كل الجهات المعنية في المحافظة.
 
وتقدر قيمة التبرعات نحو ( 50) ألف دينار منذ انطلاقة حملة التبرعات وفق ما أكدته رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة، الذي أكد أن هذه الحملة تجيء بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في أمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة .

ودعا عودة كافة التجار والمواطنين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في العقبة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل كافة  أطياف وفعاليات مادبا، مشيرا إلى أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في أرضهم و مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها .
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