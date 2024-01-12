مسيرة ووقفة احتجاجية تنديداً بالحرب التي يشنها الاحتلال على الأهل في غزة

أحمد الشوابكة

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مادبا - نظم أهالي مخيم مادبا ، مسيرة ووقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مخيم مادبا ، تنديدا بالحرب التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودعماً للقضية الفلسطينية وللقيادة السياسية في أي قرارات بالشأن القائم.وانطلقت المسيرة من مسجد مخيم مادبا وجابت شوارع المخيم .والتي جاءت ، دعماً لأهل غزة، وتنديداً بحرب الإبادة "الإسرائيلي" المستمرة على قطاع غزة المحاصر، و"تعمد الغارات الإسرائيلية استهداف المدنيين والمرضى والنازحين في المنازل المأهولة والمستشفيات ومراكز الصحية ، حيث ردد المشاركون بالمسيرة هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال، و موجهين التحية للمقاومة الفلسطينية التي ترد على العدوان بإطلاق الصواريخ على مستوطنات الاحتلال وتصد الغزو البري "الإسرائيلي" لقطاع غزة.وفي الوقفة ثمن المتحدثون بالموقف الأردني الثابت والقوي اتجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.ودعوا إلى تحرك دولي ومن قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.