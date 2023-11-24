مسيرة ووقفة تضامنية في مادبا لنصرة غزة

أحمد الشوابكة

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مادبا- خرج مئات من أهالي مخيم مادبا بعد ظهر صلاة الجمعة من أمام مسجد المخيم في مسيرة ووقفة تضامنية لنصرة الأهل في قطاع غزة و للتنديد بالأعمال الإجرامية والوحشية التي اقترفها العدو الصهيوني.وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.ورددوا هتافات منددة للأعمال الوحشية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة على يد آلة الحرب الصهيونية التي تواصل بشن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.وسبق المسيرة تأدية المشاركون صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة