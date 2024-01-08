ندوة حواريّة في مادبا عن دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية

احمد الشوابكة

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أقامت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني ندوة حوارية تحت عنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية" بالتعاون مع معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم.واقيمت الندوة التي حضرها جمع غفير من المدعوين في قاعة معهد الفسيفساء والقى عميد معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا الدكتور أحمد العمايرة في مادبا كلمة رحب من خلالها بالحضور وبمنظمي الندوة من جمعية الفرسان التي تعبر عن تلاحم الشعب الواحد بين الأردن وفلسطينوأضاف ، أننا في هذا الوطن قيادة وشعباً وملكاً نقف ضد كل المتآمرين والمشككين، حيث أن هذا الفعالية تحمل إسم دور الهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وفلسطين هي خط أحمر والقدس ستبقى في الوجدان، ولا بُد من القول أننا نثمن الدور الحكيم لقواتنا المسلحة التي تقاتل على الحدود الشمالية والشرقية أوكار مهربي المُخدرات.وأشار أن جلالة الملك دائماً هو الأول في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وخاصة في حرب غزة الأخيرة، وها هي قوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها موجودة لخدمة أهلنا في غزة، ونقف إجلالاً واحتراماً لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وغزه.. عاش الاردن وعاش جلالة الملك و الشعب الاردني..وقال مفوض فرسان التغيير عبد الفتاح الحايك ، أننا ننطلق هذا اليوم وكل يوم لنصرة أهلنا في غزة وفلسطين، وبوصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس الشريف، حيث ياتي هذا اليوم ضمن سلسلة فعاليات الجمعية لتمكين دور الشباب وترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حتى يكون الشباب في الأردن شريكاً في التنمية الشاملة..وشكر كافة الجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك إتجاه الأهل في فلسطين من حيث الموقف الرسمي والشعبي وايصال المساعدات الطبية من خلال المستشفى الميداني الأردني في غزة والجهود المستمرة، من هنا ينبعث بطاقة ولاء وانتماء لجلالة الملك لوقفته المشرفة تجاه الأهل في فلسطين.وأشار أن لقب فرسان التغيير الذي أطلقه جلالة الملك على الشباب الطموحين من أجل إصلاح المجتمع وتمكين المراة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية حتى تتمكن من بناء أرضيه قوية من أجل شعبنا الأردني الوفي، شاكرين دور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على إطلاق هذه الحملة في كافة مناطق المملكة.. وكذلك الشكر للحضور والضيوف والإعلاميين.بدوره قال الرئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح ، نؤكد على الشراكة الحقيقية في عملية التغيير بعيداً عن التنظير والمُجاملات حيث كان الأردن واقعاً ملموساً ومنذ اليوم الأول في الحرب على غزة، ووقفة جلاله الملك والشعب الاردني مع الشعب الفلسطيني ليست بجديدة.وأشار أن جلالة الملك لم يألوا جهداً لإيقاف الحرب على أهلنا في غزة، والأردن افشل المخططات التي تمس الأمن القومي، وأرسل القوات المسلحة على الحدود مع فلسطين، وأوعز بقوة لايصال المساعدات الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وهناك جهود مُستمرة مع الأهل في فلسطين..وقال العين السابق محمد سالم الشوابكة أبو خوام اشكركم على الدعوه لهذه الفعالية التي تاتي في ظروف صعبة تعيشها المنطقة ألا وهي الحرب على أهلنا في غزة وفلسطين، وكلنا يعرف ماذا يجري في هذا الحرب وما هي المخططات من هذه الحرب ولا شك أن العلاقة بين الأردن وفلسطين هي علاقة الدم والعروبة والدين.وأضاف أننا نعيش كل دقائق الحرب على غزة وهذه هي قضية الأردن وشعبه الذي يتابع ليل نهار أخبار الحرب والتضحيات التي يقدمها أهل غزة من أجل قضيتهم، ولا شك أن الحرب قد أثرت على جميع الدول العربيه عامة والأردن خاصة نتيجة ما يحصل في غزة ، وحقيقة أن الإعلام له دور وأقلام من الأردنية أعطت حقها في دعم القضية الفلسطينية..وأكد أن قوة الموقف الاردني تتطلب أن يكون هناك جبهة داخلية قوية وهناك دور معني به الاردن فالاعداد فالأعداء يريدون تخريب الجبهة الداخلية في الأردن وهي التي تشكل قوة في دعم الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ونسأل الله أن تكون قرارات المحكمة الدوليه قرارات عادلة لوقف الحرب والدمار والتهجير على أهلنا في غزة..وتحدث المهندس محمد عبد المحسن ابو الغنم عن دور القوات المسلحة وقال أن القوات المسلحة لم تبدأ من 7 اكتوبر فقط، فتاريخ قواتنا المسلحة ارتبط بالقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للقضية، والدم الأردني عَطّر تراب القدس وفلسطين في معارك القدس واللطرون وباب الواد..وأضاف أن مواقف الأردن واضحة منذ 100 عام، وصفقة القرن واجهها جلالة الملك باللاءات الثلاثة ورفض الإستسلام بالترغيب والترهيب، وأن هذا الوطن سيكون في المقدمة دائماً بعون الله تعالى، وعندما بدأت الحرب كان أول بيان صدر ضد هذا الحرب، هو بيان أردني وكان مميزاَ، ومنذ بداية العدوان تنبه الأردن لخطورة نتائج الحرب على المنطقة..وأكد أن الموقف قام بإفشال مخططات العدو، وجلالة الملك تصدى بكل مخططاته ، وأستطاع أن يعيد البوصلة إلى مسارها، وفي قمة القاهرة جلالة الملك وضع النقاط على الحروف بحديث لم يتجرأ به أي زعيم عربي قبله، ثم جاءت قمة الرياض وكان الدور الأردني فاعلاً وكان أول قرار هو كسر الحصار على غزة..وأشار أن الدولة الوحيدة التي اوصلت المساعدات إلى غزة كانت هي الأردن وأول مساعدة دخلت غزة كانت من الأردن، وأول طائرة كانت أردنية، وأول قافلة مساعدات كانت أردنية، وهناك مساعدات تم انزالها على غزة عبر معبر رفح كانت أردنية وأن العدو حاول منع القطع المعدنية والبلاتين والمخدر "البنج" من كل المساعدات الأخرى، والذي يستخدم للعمليات الجراحية..وأكد أن هذه المواد دخلت كاملة عن طريق المساعدات الأردنية وقام سمو الأمير الحسين ووصل الحدود مشرفاَ على المستشفى الميداني وكذلك سمو الأميرة سلمى، ايضاً قام الأردن بسحب سفيرنا وعدم عودته هناك وكذلك ايقاف جميع الاتفاقيات والمعاهدات فكانت جميع مواقف الأردن قوية ووقف الأردن وقفة رجل واحد وبهمة وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين..إشتمل الحفل الذي أداره الزميل فلاح على فيديو تعريفي لجمعية الفرسان للتغيير والتنمية السياسية في المجتمع الأردني، وكذلك فيديو لتعريف القوات المسلحة الاردنية ودورها الكبير في الدفاع عن أرض فلسطين والقدس والأقصى وكذلك دورها الفاعل في إيصال المساعدات الطبيه من خلال مستشفى الميداني في غزه لجميع اهلنا في القطاع..وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور والضيوف أجاب عليها الضيوف بكل شفافيج ووضوح.