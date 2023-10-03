وزير التربية يبدي إعجابه بالتزام الطلبة بالدوام المدرسي في مادبا

احمد الشوابكة

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مادبا-تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مدارس لواء قصبة مادبا، يرافقه مديرة التربية لنا البخيت، ومدراء إدارات التخطيط والأبنية واللوازم ومدير الإعلام بحضور نواب المحافظة ومجلس اللامركزية ومدراء الدوائر ورئيس بلدية مادبا الكبرى ورئيس الغرفة التجارية والجامعات الأهلية ومندوبي وسائل الإعلام المحلية.وتفقد الدكتور محافظة والفريق المرافق مدرسة مادبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين وأجنحتها بكافة التخصصات والمختبرات والمشاغل، حيث استمع إلى آراء بعض الطلبة فيما يخص مسار BTEC.وأبدى الدكتور محافظة اعجابه بالتزام الطلبة بالدوام المدرسي، ونسبة حضور الطلبة المتميزة، موضحًا أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبعة مشاريع في مادبا لإنشاء مدارس جديدة تم انجاز ثلاثة منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز 100٪ في مدارس خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة والشيماء الأساسية المختلطة والخطابية الأساسية المختلطة.من جانبها بينت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة مادبا لنا البخيت، أن التوجه الى التعليم المهني أصبح حاجة ملحة لتغطية سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية استحدثت تخصصات الهندسة والضيافة والتجميل والإدارة وتكنولوجيا المعلومات موزعة على ستة مدارس ثانوية إضافة الى معهد التدريب المهني.بدوره، تحدث رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة بمداخلة عن الإنجازات المشتركة ما بين المجلس والتربية.من جانبه أشاد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح بأداء الوزير الميداني والاهتمام بالتعليم المهني تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله بن الحسين، مبديًا استعداد البلدية للعمل التشاركي مع مديرية التربية خدمة لأبنائنا الطلبة.واستمع محافظة إلى ملاحظات السادة النواب ومداخلات أبناء المجتمع المحلي، مجيبًا على استفسارات الصحفيين والحضور.وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور محافظة بجولة تفقدية لعدد من مدارس لواء قصبة مادبا، استهلها بزيارة مدرستي راية بنت الحسين الثانوية للبنات بحضور الطابور الصباحي ورفع العلم والإذاعة المدرسية ومدرسة عائشة ام المؤمنين الأساسية المختلطة، حيث اطلع على واقع المدارس والأبنية، موعزًا بإجراء الصيانة اللازمة لضمان بيئة تعليمية مريحة، وحل مشكلة الاكتظاظ والأبنية المستأجرة من خلال استملاك أراض، ودراسة إمكانية بناء أبنية مدرسية جديدة وإضافات صفية للمدارس القائمة.كما اطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، مؤكدا على استمرار الوزارة بالخطة وصولا إلى تحقيق أهدافها، إضافة إلى ضرورة متابعة حضور وغياب الطلبة.وعلى صعيد متصل، زار الدكتور محافظة مدارس أبو عبيدة الثانوية الشاملة للبنين ومادبا الأساسية المختلطة وعمر بن الخطاب الأساسية والخنساء الثانوية الشاملة للبنات، حيث تفقد مختبرات برنامج التعليم المهني BTEC، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس، مبديا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني.واطلع على مدى تفاعل المدارس مع مبادرة لمدرستي انتمي، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ مضامين هذه المبادرة التي يجب أن نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.كما شملت الزيارة مدارس مادبا الثانوية الشاملة للبنين وفدوى طوقان المختلطة والملك عبد الله للتميز والخطابية الأساسية المختلطة،و استمع فيها إلى الطلبة والمعلمين والأهالي، موعزًا بتسخير كافة الإمكانات للتحسين وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.