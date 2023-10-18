وقفة احتجاجية في مادبا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

أحمد الشوابكة

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خرج العشرات من أبناء مادبا مساء اليوم الأربعاء في مسيرة احتجاجية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني وخلفت أكثر من 500 شهيد.وجال متظاهرون في المسيرة التي انطلقت من وسط مخيم مادبا، شوارع مدينة مادبا، رافعين أعلام فلسطين وتجمعوا وسط مادبا ، رافعين الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"لا إله إلا الله الصهاينة أعداء الله ، و"لبيك لبيك يا أقصى"، داعين الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإيقاف الإتفاقية مع الكيان الصهيوني.ونفذت تنسيقية للدفاع عن فلسطين في مادبا وقفة تضامنية مع غزة بعد صلاة المغرب من أمام مسجد أبو عبيدة في الحي الشرقي لمدينة مادبا ،وردد المشاركون في الوقفة التضامنية هتافات عدة بينها " بالروح بالدم نفديك يا أقصى ، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان و قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني الغاشم الذي اقترف جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ، رافعين أعلام فلسطين.وبارك المتحدثون المقاومة الفلسطينية وفصائلها على موقفهم الثابت للدفاع عن فلسطين في معركة " طوفان الأقصى "، معبرين عن استيائهم للموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل، مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي لمساندة ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة .