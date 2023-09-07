الخميس 07 أيلول 2023
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إطلاق حملة "الفرح مش بالرصاص" في معان

حملة "بالفرح مش بالرصاص"
حملة "الفرح مش بالرصاص"

- وثيقة مجتمعية لجمع تواقيع مشاركي برنامج مجتمعي والمجتمع المحلي ، رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية وتفعيل المادة 330 من قانون العقوبات الأردني. اضافة اعلان

أطلقت بلدية ايل الجديدة في محافظة معان وبالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي ) حملة (بالفرح مش بالرصاص ) لوقف ظاهرة اطلاق العيارات النارية وتفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
جاءت الحملة على خلفية القضية الحزينة التي هزت محافظة معان جنوب الأردن، وأدت إلى مقتل العريس حمزة الفناطسة عبر رصاصة طائشة في يوم زفافه  خطفت حياته وحولت فرحه مأتماً.
الجمعيات الشريكة في برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي )كجمعية اصول العطاء الخيرية جمعيه عراقة الطفيلة السياحية، جمعية نشميات ونشامى الطفيلة، جمعية شابات الجرف الخيرية من محافظة الطفيلة، بلدية ايل الجديدة، جمعية نشميات الجنوب الخيرية جمعية الاثر الخيرية ، جمعية الجنوب للتربية الخاصة من محافظة معان، جمعية سيدات قريفلا الخيرية جمعية ميشع المؤابي للثقافة و الفنون ،جمعية سيدات غور الحديثة الخيرية جمعيه منتدى شباب ذات راس الثقافي من محافظة الكرك.
 انضمت الى حملة (بالفرح مش بالرصاص) باصدار كتب رسمية تعلن فيها اطلاق وثيقة مجتمعية لجمع تواقيع مشاركي برنامج مجتمعي والمجتمع المحلي  ،وبدأت بالفعل بجمع التواقيع رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية بالتكاتف معا من اجل  التصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين، وترسيخ الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام والتاكيد على ان الفرح يجب أن لا يكون على حساب أرواح الأطفال والشباب والنساء والشيوخ.
يذكر ان القانون و الفعاليات الشعبية  تطالب ومنذ سنوات بؤد هذه العادات السلبية المتمثلة باطلاق العيارات النارية في المناسبات لتسببها بإزهاق أرواح أبرياء
وستستمر الجمعيات بجمع التواقيع وتسلميها لاحقا لمداراء الشرطة في المحافظات للتاكيد على رفض المجتمع لهذه العادات السلبية وترسيخ الامتثال للقانون .
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