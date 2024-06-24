إقليم البترا: اتفاق مع مؤسسات حكومية على جدولة التزامات منشآت سياحية

حسين كريشان



قال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، إن السلطة وبالتعاون مع جمعية الفنادق الأردنية وجميعة فنادق البترا، اتفقت مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على جدولة التزامات المنشآت السياحية في البترا.

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واضاف البريزات في تصريح صحافي اليوم، أنه سيتم إعداد قوائم للمنشآت السياحية الراغبة في جدولة التزاماتها من قبل جمعية فنادق البترا، وإرسالها للدوائر المعنية للسير بإجراءات الجدولة على أن تتضمن القوائم اسم المؤسسة ورقمها الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي للمنشأة.



وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الشركاء تساهم في التخفيف على المنشآت السياحية في البترا من التداعيات الاقتصادية للأزمة التي تعاني منها المنشآت، وأن السلطة مستمرة في جهودها لإيجاد حلول إضافية تعود إيجاباً على المنطقة بشكل عام ولن تدخر جهداً في خدمة البترا ومنشآتها.



وأعرب البريزات، عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلةً بمديرها العام الدكتور محمد الطراونة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلةً بمديرها العام الدكتور حسام أبو علي، لتفهمهم ظروف المنشآت السياحية في البترا وتعاونهم لإيجاد الحلول للأزمة.