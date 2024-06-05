 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اقليم البترا" يعتزم تطبيق مشروع معالجة الآثار الناتجة عن نفايات مواد التعبئة

"اقليم البترا" يعتزم تطبيق مشروع معالجة الآثار الناتجة عن نفايات مواد التعبئة
"اقليم البترا" يعتزم تطبيق مشروع معالجة الآثار الناتجة عن نفايات مواد التعبئة

ناقش لقاء ضم فريق من المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) يمثلها مدير مشروع مسؤولية المنتج الممتدة السيد ياسر سليمان ، تطبيق مشروع مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) في اقليم البترا، الذي سيساهم بجعل الشركات مسؤولة عن دورة حياة منتجاتها ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف، ليتم اعادة تدويرها وإدارة النفايات بطريقة آمنة بيئيًا، لتقليل التأثير البيئي للمنتجات في البترا .

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 ويهدف المشروع إلى تحفيز الشركات على تصميم منتجاتها بطريقة تقلل من التأثير البيئي وتعزز الاستدامة.

 


 من جهته ، أكد مفوض البنية التحتية والاستثمار في السلطة ، المهندس حمزة العلياني ، ان المشروع يعتبر جزءاً من الجهود الوطنية لإدارة النفايات، وتركيزها على مسؤولية المنتج الممتدة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الهادف إلى الحفاظ على الموارد واستخدامها الأمثل من أجل تطوير البيئة والاقتصاد في آن واحد.

 

 

وأشار العلياني، ان هذا المشروع سيسهم بإعادة تدوير اكثر من 500,000 عبوة بلاستيكية يستخدمها الزوار في مدينة البترا، والتي تشكل اكثر من 130 طن بلاستيك سنوي، مؤكدا ان  المشروع يهدف إلى اعادة تدوير عبوات البلاستيك. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل خضراء.

 


وقال، إن تطبيق قانون مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، خطوة هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل النفايات وتحسين جودة البيئة، كما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الخضراء وتوفير فرص العمل في هذا القطاع المتنامي.

 

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