الإرث الحضاري مهمل وعرضة للتخريب

فريق الغد

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أعداد مهولة يقابلها أرقام خجولة، هذا هو حال المواقع الأثرية في غالبية محافظات المملكة، من حيث أعداد المكتشف منها والمسجل رسميا والمدرج على الخريطة السياحية وبين المهمل والمتروك على حاله، وسط دعوات إبرازها التي تصطدم بنقص المخصصات وأحيانا غيابها بالكامل.في معادلة يشوبها الخلل، تكشف أرقام دائرة الآثار العامة عن وجود 100 ألف موقع أثري مكتشف بالمملكة، منها 15 ألف موقع مدروس ومسجل، وتعني هذه الأرقام بصيغة القياس أن في كل كيلو متر مربع موقعا أثريا.آلاف المواقع الأثرية القيمة المكتشفة ما زالت مهملة وغير مسجلة، وتتعرض إلى الاعتداءات من قبل عابثين وباحثين عن الدفائن الأثرية، في وقت تؤكد بيانات أمنية أن المواقع الأثرية في المملكة تتعرض لنحو ألف اعتداء سنويا، بينما الرقم أعلى من ذلك بكثير إذ أن ليس كل حالات الاعتداء يتم ضبطها.الباحثون عن الدفائن عدو الآثار الأوليرى مهتمون وخبراء بالآثار أن العديد من المواقع الأثرية تم اكتشافها بالصدفة، بعد عمليات حفر نفذها باحثون عن الدفائن، غير أن هذه الاكتشافات غير العلمية والمدروسة تؤدي بالغالب إلى تدمير الموقع.في نموذج حي عن مدى تسبب عمليات الحفر العشوائي بتدمير مواقع أثرية شهدت محافظة الكرك عمليات إزالة وتدمير لمواقع أثرية كاملة وذات أهمية بالغة من قبل تجار الآثار والباحثين عن الدفائن وخصوصا في مواقع مقابر محي ومقابر باب الذراع بالأغوار الجنوبية ومقابر نخل وخربة المريغة والعديد من المواقع الأخرى.وتشهد العديد من المقابر والقصور المنتشرة بمحافظة الكرك والتي تعود لعصور قديمة، عمليات تدمير وتخريب وتحطيم الحجارة والأرضيات الفسيفسائية في أغلب الأحيان، ما يحيل هذه المواقع إلى خرابات لا يتم الاستفادة منها في الزيارات السياحية أو حتى عمليات البحث العلمي الأكاديمية التي تقوم بها الجهات الرسمية، كما هو الحال في خربة المريغة ومقابر محي والذراع.وقال مدير مشروع حماية الأثر المادي في جمعية السلم والتضامن بالكرك خالد برقان إن محافظة الكرك من أكثر المناطق بالمملكة احتواء على مواقع أثرية، مشيرا إلى دائرة الآثار العامة لا تستطيع توفير الحماية الكاملة للمواقع لكثرة عددها وأحيانا يوجد مواقع في مناطق بعيدة وصعبة ويكتشفها المواطنون بالصدفة ويتم تدميرها للأسف بسبب ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الآثار الوطنية.الكرك ليست المحافظة الوحيدة التي تشهد مواقعها الأثرية اعتداءات تلحق بها الضرر وقد تتحول إلى مواقع لا تصلح للتسويق السياحي.في حالة أخرى تظهر حجم الإهمال، تعرض موقع بيت راس الأثري في اربد للتخريب أكثر من مرة وسط غياب الرقابة عنه، فيما الموقع رغم أهميته باعتباره إحدى مدن التحالف الروماني مغلق أمام الزوار.ويرى المهتم بالشأن السياحي محمد الطعاني أن إعادة تأهيل الموقع الأثري سيشجع السياحة الداخلية وإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية أسوة بمهرجان جرش والفحيص، داعيا إلى إدراج المنطقة من ضمن المسارات السياحية وأن الموقع لم يشهد أي أعمال ترميم وصيانة منذ سنوات.بالعودة إلى الكرك، يشير مدير آثار محافظة الكرك خالد الطراونة إلى أن محافظة الكرك تضم زهاء 2167 موقعا أثريا مختلفا كبيرا وصغيرا، وهي منتشرة في مناطق المحافظة كلها، مشيرا إلى أن هذه المواقع مسجلة رسميا لدى دائرة الآثار العامة ويتم متابعتها رسميا.ووفق الطراونة فإن أكثر الأماكن الأثرية في محافظة الكرك زيارة من قبل السياح والزوار هي مواقع قلعة الكرك ومتحف آثار الكرك ومتحف أخفض بقعة بالعالم كهف لوط ومتحف فينان بواقع 168 ألف زائر وسائح خلال الفترة من بداية العام وحتى الآن.ويشير الطراونة إلى زيادة الاهتمام الرسمي بالمواقع الأثرية من قبيل تخصيص حراس لحراسة هذه المواقع لحمايتها من السرقة والعبث، لافتا إلى أن دائرة الآثار العامة وفور ابلاغها عن اكتشاف موقع أثري، تقوم باتخاذ الاجراءات الرسمية لحمايته من التدمير والعبث، اضافة إلى قيام الجهات المعنية بالمؤسسات الأمنية بمتابعة عمليات الحفر والسرقة من المقابر القديمة من قبل بعض الأشخاص وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على مواقع أثرية.آثار مغلقة وأخرى يصعب زيارتها بإربدلم تلق المواقع الأثرية في اربد والتي يقدر عددها بالآلاف الاهتمام الحكومي الكافي لجعلها وجه سياحية للأردنيين والعرب والأجانب في ظل ما تعانيه تلك المواقع من سوء البنية التحتية وعدم القدرة على الوصول إليها وغياب معظمها عن المسارات السياحية.وحسب رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور محمد جبر الشريدة، فإن إهمال تلك المواقع السياحية والأثرية في المحافظة خلال السنوات الماضية تسبب بتراجع السياحة الداخلية.وأشار إلى تهالك البنية التحتية المؤدية إلى بعض المواقع الأثرية واهتراء الشوارع، إضافة إلى عدم وجود فنادق وخدمات يمكن للسائح قضاء وقت أطول بالمحافظة.يتابع الشريدة أن غياب الدعم الحكومي وعدم وجود مشاريع تتعلق بالسياحة الأثرية، أضاع على خزينة الدولة ملايين الدنانير في حال تم استغلال تلك المواقع الأثرية.وقال إن عدم وجود طريق يؤدي إلى موقع السيد المسيح والكنيسة البيزنطية الموجود في منطقة بيت إيدس التابعة للواء الكورة يحول دون وصول المواطنين والزوار والسياح إليه، ويقف عائقا أمام الاهتمام به ورعايته وتطويره وجعله من الأماكن السياحية الدينية المهمة في اللواء.وأشار إلى أن الموقع يفتقر إلى مركز زوار لتقديم الخدمة للمتنزهين والتعريف بالموقع وأهميته التاريخية، إضافة إلى أن الموقع لا يوجد فيه حارس دائم، حيث يغطي الحارس موقعا أثريا آخر وبالتالي فإن الموقع يبقى مغلقا أمام الزوار.مخصصات متواضعة ومدن أثرية تحت الأرضيقول رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة اربد سمير عديلات إنه تم رصد مبلغ 147 ألف دينار لقطاع الآثار موزعة على جميع ألوية المحافظة، مؤكدا أن المبلغ ضئيل مقارنة بالعدد الكبير من الآثار الموجودة في المحافظة.وأشار إلى أن هناك عشرات المواقع الأثرية في المحافظة مستملكة لصالح دائرة الآثار إلا أن العمل متوقف فيها وعدم وجود أعمال تنقيب نظرا لعدم وجود مخصصات مالية، إضافة إلى أن المواقع الأثرية المعروفة بحاجة إلى مخصصات مالية لمواصلة أعمال التنقيب وتزويدها بالبنى التحتية من شوارع وإنارة حتى تكون وجهة للمواطنين.وأكد عديلات أن مدينة أم قيس الأثرية بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة لتطويرها ومواصلة أعمال الترميم في الموقع، لافتا إلى أن نسبة المكتشف من الآثار في المدينة لا يتجاوز 15 % وبالتالي يجب أن يتم زيادة المخصصات المالية لقطاع الآثار من اجل تشغيل الأيادي العاملة وإقامة بنى تحتية.ولفت إلى أن العديد من المواقع الأثرية تعاني من الإهمال بسبب نقص المخصصات المالية وعدم وجود حراسة عليها، إضافة إلى اهتراء الطرق المؤدي إلى تلك المواقع، ناهيك عن عدم توفر الإنارة الليلية في المواقع الأثرية وحاجة تلك المواقع إلى ممرات حجرية، مشيرا إلى وجود مواقع أثرية ما زالت مدفونة تحت الأرض وغير مكتشفة بسبب عدم توفر المخصصات المالية من اجل تعيين فرق للبحث عنها.بدوره، قال مدير آثار إربد الدكتور زياد غنيمات إن مديرية آثار محافظة اربد تعتبر من أبرز وأكبر مديريات دائرة الآثار العامة من حيث احتواؤها على ستة أقسام هي: قسم لواء الأغوار الشمالية، وقسم لواء الرمثا، وقسم لواء بني كنانة، وقسم لواء الكورة، والقسم الفني والإداري في المديرية وكذلك شعبة بيت رأس، بالإضافة لمكتب المديرية الذي يتابع ويدير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواقع الأثرية المهمة.وأشار إلى أن مديرة آثار اربد تشرف على ما يزيد على 150 موقعا أثريا مستملكا ومسجلا لدى دائرة الآثار العامة بالإضافة للكثير من المواقع الأثرية غير المستملكة.وقال ان مديرية آثار اربد تعمل على الحفاظ على المواقع الأثرية في المحافظة من خلال إجراء صيانة وترميم وإدامة للمباني والمواقع الأثرية وبشكل دوري وضمن خطط عمل مستمرة وتفقد تصريف المياه والنظافة، ثم إدامة المباني وصيانتها بشكل دوري.مواقع باهتمام مضاعف على حساب أخرىفي محافظة البلقاء، تعاني معظم المواقع الأثرية من ضعف الاهتمام، فيما يتضاعف التركيز على بعض تلك المواقع، وفي مقدمتها موقع المغطس في لواء الشونة الجنوبية، وهو مُدرج على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى متحف السلط التاريخي الذي يشهد نموا لافتا في أعداد زواره.وتحتاج غالبية المواقع الأثرية، إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة للحفاظ على طابعها الأثري والتاريخي، فيما تحتاج كذلك إلى حملات تروج لها لاستقطاب الزائرين والسياح، وربطها بالمسارات السياحية في المحافظة.ووفق ما ذكرت لـ"الغد"، مديرة مديرية آثار محافظة البلقاء أروى مساعدة، فإن محافظة البلقاء تضم ما يقارب 76 موقعا أثريا.مساعدة تؤكد أن العديد من المواقع المؤهلة سياحيا، معظمها غير مدرج على الخريطة السياحية، مشيرة إلى أنها تلقى اهتماما ومتابعة وصيانة دورية من قبل دائرة الآثار العامة.وقالت إن مختلف المواقع الأثرية وما يتعلق بها، يلقى متابعة حثيثة وتوجيهات مستمرة من مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، بهدف الحفاظ على استدامة المواقع كونها موروثا حضاريا وإنسانيا للأجيال القادمة.وشددت على أن دائرة الآثار العامة تسعى إلى ربط المواقع الأثرية من شمال المملكة إلى جنوبها، وذلك بربطها حسب الفترات الزمنية الواحدة أو حسب تسلسل العصور بهدف الحصول على المعلومات الكاملة للحقب التاريخية، للتعريف بأهم المواقع وضمان استدامتها للأجيال القادمة.مادبا تنتظر استرجاع "مسلتها" الأثريةرغم أن المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف مناطق محافظة مادبا تلقى اهتماماً واسعاً من قبل دائرة الآثار العامة، إلا أن بعضها ما زال يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية، في وقت تعتبر قضية استرجاع مسلة مادبا من الملفات العالقة التي يطالب معنيون ومهتمون بايلائه مزيدا من الاهتمام.ويشدد مواطنون في لواء ذيبان على ضرورة الاهتمام بتل ذيبان الذي يعود إلى الفترة المؤابية، وعثر فيه على مسلة ميشع ومكاور وفيها بقايا قلعة رومانية (أو قصر)، وكنائس أرضيات فسيفسائية.وتولي الحكومة اهتماماً كبيرا لاسترجاع مسلة ميشع الموجودة حالياً في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، إلى موطنها في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، حيث أن المسلة تعود لملك مؤاب ميشع والتي ظهرت في وسط وجنوب الأردن في القرن التاسع قبل الميلاد، وهي من أقدم المسلات التاريخية في بلاد الشام.ويستهجن الزميل الإعلامي خالد الطوالبة من عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بهذه التحفة الأثرية التاريخية التي هي من حق الأردن، داعيا إلى ضرورة عدم وجود اي تهاون باسترجاع المسلة.ويؤكد مدير آثار مادبا خالد الهواري أن مادبا مدينة ثقافية عالمية منذ بدايتها، وخريطة مادبا الفسيفسائية هي إرث عالمي تحوي أكثر من 350 موقعاً، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من الخطط والبرامج التي تعدها وزارة السياحة الآثار في عملية الترويج والتسويق، من خلال المسارات السياحية التي وضعت فيها كل المواقع الأثرية والسياحية داخل مادبا.وأكد أن المديرية تهتم بكافة الآثار والقطع الأثرية وتحرص على المحافظة عليها باعتبارها كنزا وطنيا.مواقع أثرية مكبات للنفايات بجرشتحولت عشرات المواقع الأثرية المسجلة على الخريطة السياحية في جرش إلى مواقع مهجورة ومكبات للنفايات واماكن للبحث عن الدفائن.ووفق سجلات وزارة السياحة والآثار فان عدد المواقع الاثرية المسجلة بمحافظة جرش يبلغ 85 موقعا، بينما المكتشف يصل إلى 160 موقعا.وعلى الرغم من أهمية هذه المواقع الأثرية، إلا أنها ما زالت مهجورة منذ عشرات السنين وغير مستثمرة سياحيا ولا تزورها أي أفواج سياحية لاسيما وأنها بحاجة إلى صيانة وترميم وتأهيل وتجهيز قبل تفويج السياح إليها وتقتصر رحلة السائح إلى محافظة جرش على زيارة المدينة الأثرية لبضع ساعات ضمن خطة سياحية منظمة وقصيرة.ويعتبر خبراء سياحة وآثار أن الوقت المخصص لمدينة جرش الأثرية غير كاف ولا يسمح باستثمار المواقع الاخرى التي تحتاج إلى اكثر من يوم كامل لزيارتها.يقول الدليل السياحي أنس العياصرة إن مدينة جرش من أكبر المدن الأثرية الرومانية على مستوى العالم والمكتشف منها نسبة قليلة مقارنة مع حجم الآثار الموجود فعليا فيها وفق دراسات أثرية عديدة وفيها العشرات من المواقع الأثرية الكبرى التي تصلح لتكون ممرات سياحية مستقلة عن المدينة الأثرية مثل موقع البركتين الأثري وقصر الباشا وكنيسة جرمل وموقع الحمامات الشرقية والعديد من المواقع الأثرية الأخرى ولكن كل هذه المواقع ما زالت مواقع مهجورة وغير جاهزة لاستقبال الزوار نهائيا.وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي إن دمج العديد من المواقع الأثرية على الخريطة السياحية في جرش يعتبر من اهم خطط تطوير السياحة في جرش، سيما وأن مدينة جرش تزخر بالمواقع الأثرية التي تستحق الزيارة ومنها موقع البركتين الأثري وموقع جيرمانس وموقع الحمامات الشرقية والعديد من المواقع الأخرى والمسجلة وعددها 85 موقعا.وأكد الشلبي أن هذه المواقع الأثرية يتم متابعتها ومراقبتها من قبل دائرة الآثار العامة لمنع تحولها إلى مكبات للنفايات او مرتع للعابثين ومنها مواقع عليها حراسة لضمان الحفاظ على الآثار الموجودة فيها وحمايتها من العبث والتكسير خاصة وأن بعض المواقع يزورها السياح بشكل فردي وليس ضمن مجموعات سياحية كون هذه المواقع ما زالت غير موضوعة على الخريطة السياحية ضمن زيارة المجموعات السياحية.عجلون.. الاهتمام بعدة مواقع وإهمال المئاترغم وجود زهاء 300 موقع أثري في محافظة عجلون، إلا أن الاهتمام ينصب على بضعة مواقع رئيسة كقلعة عجلون وموقع كنيسة مار إلياس، إضافة إلى 3 مواقع أخرى، تجري لهما أعمال ترميم وصيانة بمخصصات متواضعة.ووفق أرقام مديريتي السياحة والآثار فإن زوار قلعة عجلون وموقع مار إلياس بلغ زهاء 15 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى، في حين لم تحظ مواقع أخرى ما تزال غير مؤهلة بأي أعداد.وتتنوع المواقع غير المؤهلة لاستقبال الزوار في المحافظة ما بين المواقع الدينية والخرب والمقاطع الأثرية والأديرة و الطواحين القديمة.ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية آثار عجلون ومديرية الآثار العامة في إجراء أعمال ترميم وصيانة متكررة في قلعة عجلون، إلا أن مواقع أثرية كثيرة في المحافظة، ما تزال بحاجة ماسة جداً للكثير من أعمال الصيانة والترميم، مبينا أن المئات من المواقع الأثرية في محافظة عجلون، تنتظر إبرازها وترميمها وتأهيلها.ويقر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن قلعة عجلون وقطاع الآثار بشكل عام يستحق مخصصات أكثر، لافتا إلى أن انخفاض موازنة مجلس المحافظة بسنوات سابقة، ساهم بخفض موازنة القطاعات المختلفة في المحافظة ومنها قطاعا الآثار والسياحة، ما جعل هذه المبالغ لا تكفي لتنفيذ كافة أعمال الصيانة والترميم المطلوبة لكافة المواقع الأثرية.آثار العقبة حالة مختلفةفي العقبة الحال مختلف عن بقية محافظات المملكة، إذ توجد عشرات المواقع الأثرية السياحية وجميعها ضمن المسار السياحي كقلعة العقبة ومنطقة أيلة الإسلامية والكنيسة البيزنطية والمعبد النبطي في وادي رم والنقوش والرسومات الصخرية وقلعة القويرة ومنطقة العباسية الأثرية في الحميمة.ويشير مدير آثار العقبة ماهر العمريين إلى أن جميع تلك المواقع السياحية الأثرية تجد الاهتمام من قبل دائرة الآثار العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويزورها آلاف الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم ضمن جولتهم إلى منطقة المثلث الذهبي، مؤكداً أن المواقع السياحية الأثرية موجدة على الخريطة السياحية ويتم صيانتها كل فترة وترميم بعضها واستدامتها بالإضافة إلى الاهتمام بالسلامة العامة وتطوير بعض المعالم فيها.البتراء ليست المدينة الأثرية الوحيدة بمعانتحتضن محافظة معان قرابة ألف موقع أثري مهمل ولم يطلها الاهتمام بعد من قبل الجهات المعنية والمنتشرة في ألوية وأقضية المحافظة وباديتها الجنوبية والتي جاءت نتاج حضارات عريقة تعاقبت على المنطقة.وباستثناء مدينة البترا الأثرية، فإن مواقع كقصر الملك عبدالله الأول المؤسس وقلعة معان "السرايا العثماني" والبتراء الصغيرة "بيضا" وقلعة الشوبك وقلعة عنيزة ومعسكر أذرح "الروماني" وجبل التحكيم "الأشعري" وبسطه وبركة الحمام، لا تحظى بالاهتمام اللازم من حيث الترويج السياحي، الأمر الذي يتطلب الالتفات إليها ووضعها على خريطة الأردن السياحية وبما يتناسب وأهميتها السياحية.وتعيش مواقع ومبان أثرية اكتسبت أهمية تاريخية ودينية في محافظة معان، على وقع التهميش والعزلة، وما زالت خارج الاستثمار والترويج السياحي.ويقول سكان المحافظة إن محافظتهم تزخر بمواقع أثرية مهمة تسجل لمرحلة تاريخية للمنطقة، إلا أنها تفتقر لمقومات السياحة ومرافق معدومة لاستقطاب السياح، مطالبين بمزيد من الإنجاز بمشاريع سياحية لدفع عجلة التنمية في المنطقة.بدوره يؤكد نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب أن مجلس المحافظة خصص حوالي مليون و500 ألف دينار في موازنة المحافظة للأعوام (1918 و1919 و1920) لتنفيذ مشاريع أثرية وسياحية على مستوى المحافظة منها 750 ألف دينار في قصبة معان، حيث نفذ مشروع تحويل قلعة معان "السرايا العثماني" إلى متحف تراثي ومشروع ترميم وتأهيل وصيانة بركة الحمام الرومانية الأثرية وصيانة وتأهيل متنزه الملك عبدالله داخل القلعة الذي يضم متحفا تراثيا ومركزا للحرف اليدوية ومواقع تراثية وتأثيث المطبخ الإنتاجي فيها، مشيرا إلى أن المنتزه، يعد مقصدا ترفيهيا للعائلات والزوار وطلبة المدارس.ويترقب أهالي محافظة معان بشغف الانتهاء من إنجاز أعمال تطوير مشروع تأهيل وترميم قصر الملك عبد الله الأول المؤسس، في مدينة معان، والمتعثر منذ أكثر من 18 عاما وفتح أبوابه مجددا ليعود تحويل المبنى إلى متحف وطني بالفائدة على المحافظة، ويكون قبلة للزوار، كونه يعد أحد أبرز وأهم المعالم التاريخية في المحافظة، والذي ما يزال.ويؤكد مدير آثار محافظة معان المهندس عبدالله الرواشده، أن المحافظة تحتضن في جنباتها أكثر من 1000 موقع أثري، مبينا أن المواقع الأثرية والمسجلة لدى دائرة الآثار العامة حوالي 70 موقعا أثريا في مختلف مناطق المحافظة، منها حولي 27 موقعا في منطقة وادي موسى بالإضافة إلى موقع البترا الأثرية والبالغة مساحته 261 دونما ملكيته تتبع لدائرة الآثار العامة ولكن يدار بإدارة خاصة كمحمية البترا، كما ويوجد في المنطقة أيضا البتراء الصغيرة "آثار بيضا"، إلى جانب قضاء أذرح والذي يضم المعسكر الروماني وجبل التحكيم وخربة الجربا، وفي قضاء أيل تتواجد آثار في منطقة بسطة تعود إلى العصر الحجري قبل الميلاد وفي منطقة المدورة توجد قلعة المدورة وقلعة المبروكة وكانتا محطات لقوافل الحجيج، وفي مدينة معان توجد قلعة معان العثمانية وقصر الملك المؤسس.ولفت إلى أن المحافظة تحظى بالعديد من المواقع الأثرية المهمة، إلا أن قلة الإمكانيات المادية تحد من تنفيذ المشاريع طويلة الأمد لأعمال الصيانة والترميم والتدعيم، ومع كل هذا تقوم دائرة الآثار العامة وضمن إستراتيجية عملها بالكشف على المواقع الأثرية وأعمال التنقيب وإبرازها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها حسب المخصصات المالية المتوفرة.إلى ذلك أكد مدير سياحة معان حمزة كريشان، أن وزارة السیاحة تعمل على إيجاد مسارات داخلیة في المحافظة تهدف إلى ربط المواقع الأثرية والسیاحیة فیها، بهدف تشكیل منتج سیاحي جدید ومتنوع یساهم في جذب السیاحة الخارجیة والداخلیة من خلال ربط مدينة معان بمنطقة أذرح والشوبك والبترا وبسطة والتي ستسهم بجذب الزوار وتنشيط الحركة السياحية بشكل أفضل.احد المواقع الاثرية المهمل في محافظة الكرك-(الغد)