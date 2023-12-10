الأحد 10 كانون الأول 2023
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الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من سوق "دارا" في البترا

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
البترا- أنهت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" أمس السبت المرحلة الأولى من سوق دارا الأسبوعي الذي يقام في الشارع السياحي بالبترا.اضافة اعلان

وقالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات إن السوق يستهدف الجمعيات المحلية لتطوير المنتج المحلي وتسهيل فرصة التسويق للمنتجات المحلية وإتاحة الفرصة للزوار الاطلاع على المنتجات المحلية.

وأضافت الهلالات أن البرنامج يسهم في دمج المجتمعات المحلية في العملية السياحية ويعظم الفائدة والمردود السياحي ليشمل شرائح أوسع من المجتمعات المحلية من خلال دمجها ضمن البرامج السياحية وفقاً لخطط السلطة.

وتنطلق المرحلة الثانية بحسب الهلالات خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وهو ما يتطلب الاستعداد لإطلاقها من خلال تنمية وتطوير المنتجات المحلية الموجودة وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لضمان نجاح المرحلة القادمة للمشروع الذي يقام بالتعاون مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي.

وكانت السلطة قد أقامت اليوم الأحد لقاء مع ممثلي "جايكا" لتقييم نتائج المرحلة الأولى لضمان عمل المرحلة الثانية وفقاً لأفضل المقاييس وتعزيز استفادة الجمعيات المحلية من المشروع خلال المرحلة الثانية.
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