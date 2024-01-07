الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البترا ثالث أفضل الوجهات السياحية للعام 2024

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
البترا- صنفت الوكالة الإيرلندية مدينة البترا الوردية كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام 2024 ووصفتها بالمدينة النبطية والفريدة بطبيعتها المنحوتة في الصخور الجبلية ذات اللون الوردي الفريد من نوعه حول العالم.اضافة اعلان

وتحدثت الوكالة الإيرلندية عن اهم النشاطات والفعاليات المقامة في البترا وذكرت منها المهرجانات الموسيقية والمهرجان الضوئي، ووصفت العروض المقامة بأنها تتماشى مع الثقافة والتاريخ وجغرافيا المكان وتراعي خصوصيته وتعطي طاقة إيجابية عالية.

وشجعت الوكالة الراغبين بالزيارة على الاستفادة من العروض التي توفرها شركة رايان إير والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية المستمرة في رحلاتها من دبلن إلى عمّان.

وكتبت الوكالة في توصياتها التفصيلية لزيارة البترا أن العائد من هذه الرحلة سيصل إلى قمة التفاخر والاستمتاع  في التجوال بهذا المكان الاستثنائي.

وجاءت البترا في المرتبة الثالثة بتصنيف الوكالة بعد باريس التي جاءت في المرتبة الأولى، وكولورادو في الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية، وتلاها في المرتبة الرابعة مدينة سردينيا، الإيطالية.
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