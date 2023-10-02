الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب لمستشفى معان الحكومي وتسلم معدات بقيمة 250 الف دينار

الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب لمستشفى معان الحكومي وتسلم معدات بقيمة 250 الف دينار
الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب لمستشفى معان الحكومي وتسلم معدات بقيمة 250 الف دينار
اعلن رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، تبرع الشركة بجهاز( وحدة) قسطرة لشرايين القلب لمستشفى معان الحكومي لخدمة مراجعيه من مناطق المحافظة كافة.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال تسليم الدكتور الذنيبات ادارة المستشفى عددا من الأجهزة الطبية الحديثة بقيمة تقدر بنحو 250 الف دينار كانت تبرعت بها الشركة للمستشفى في وقت سابق، وشملت اجهزة لعيادة العيون، في مجالات تصوير قعر العين، وسحب العدسات وزراعتها، وجهاز ليزر لعمليات المسالك البولية، واخر لمختبر المستشفى للكشف عن النمو الجرثومي.

وقال الدكتور الذنيبات إن هذه التبرعات تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، التي تولي اهمية كبيرة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية في المملكة في جميع المجالات، وتحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وترجمته عملا وانجازا على أرض الواقع.



واكد الدكتور الذنيبات، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد وعدد من أبناء المحافظة، أن مساهمات الشركة في اطار مسؤوليتها الاجتماعية، تعكس حرصها على دعم الجهود الوطنية المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس شمولية هذه الخدمات ويسهم في تحسينها، مجددا استمرار الشركة في هذا النهج والمساهمة في كل جهد وطني يستهدف خدمة المجتمعات المحلية، وتوفير احتياجاتها التنموية.




بدوره، اعرب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، عن تقديره وكوادر المستشفى لمبادرة شركة مناجم الفوسفات للمساهمة في تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمراجعين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا ان هذه التبرعات ستسهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المرضى.

واعتبر الدكتور الرواد، ان دعم شركة مناجم الفوسفات الاردنية لمستشفى معان الحكومي، يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، واثرها في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث في المملكة.

 بدورهم اعرب الحضور عن شكرهم لشركة مناجم الفوسفات الاردنية لتقديم هذا الدعم  لتمكين المستشفى من تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين في مناطق المحافظة كافة.
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