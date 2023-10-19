الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان لطلبة قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين حول غزة

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جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان

أصدر طلبة قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال بمحافظة معان اليوم الخميس، بيانا تضامنية مع قطاع غزة الذي يواجه إجراما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط كارثة إنسانية.اضافة اعلان

وتاليا نص البيان:   
                                                      
 إن العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وشعبنا الشقيق عدواناً قل نظيره في التاريخ وتعددت اساليبه قتلاً وتعذيباً وترويعاً واعتقالاً وهتكاً للمحرمات وتخريباً للمدن وبلغ حتى الممانعة من اسعاف الجرحى ودفن الشهداء  ليصل اليوم هذا العدوان الغاشم بارتكابه مجزرة مستشفى المعمداني في غزة لتضيف هذه الفاجعة والكارثة الانسانية جريمة اخرى لجرائم هذا الكيان الصهيوني، فإننا نحن طلبة العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، ندين بأشد العبارات العدوان الوحشي على المدنيين في قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والمستشفيات  ونؤكد على دعم المقاومة وصمود أهلنا في غزة.

ومن هنا نؤكد على التالي:

أولاً: نثمن الموقف الرسمي الأردني الذي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة السعي لإيقاف العدوان الغاشم على غزة، وأن يتم إعادة النظر بجميع الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.

ثانياً: نؤكد على حق الشعب الأردني في التعبير عن رأيه والذي كفله الدستور الأردني، كما نؤكد على تجنب الإضرار بالممتلكات العامة أو الاعتداء على الإخوة رجال الأمن العام والالتزام بالقانون والوسائل السلمية في التعبير عن الرأي.

ثالثاً: نؤكد على موقف الشعب الأردني الذي خرج بمئات المسيرات نصرةً لغزة ومقاومتها وندعوه للاستمرار في الحراك الشعبي دعمت ونصرةً للمقاومة.

رابعاً: ندعو الجهات الرسمية والمعنية الإفراج عن جميع المعتقلين ممن شاركوا بالفعاليات الوطنية الداعمة لغزة.

الرحمة والغفران لشهدائنا والسلامة والشفاء لجرحانا والنصر والظفر لشعبنا في فلسطين والمجد والخلود.
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