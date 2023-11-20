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الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
8:44 ص
تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في البترا بسبب الظروف الجوية
أمطار في الأردن - (أرشيفية)
قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية الطارئة.-(بترا)
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