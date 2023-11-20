الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في البترا بسبب الظروف الجوية

أمطار في الأردن - (أرشيفية)
أمطار في الأردن - (أرشيفية)
قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية الطارئة.-(بترا)اضافة اعلان
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