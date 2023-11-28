الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار وخلطات اسفلتية في "أم صيحون" و "بيضا"

تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار وخلطات اسفلتية في "أم صيحون" و "بيضا"
تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار وخلطات اسفلتية في "أم صيحون" و "بيضا"
البترا- باشرت سلطة إقليم البترا، بتنفيذ عطاء مشروع تصريف مياه الأمطار وخلطات اسفلتية في قرية أم صيحون ومنطقة بيضا في لواء البترا، ضمن المرحلة الأولى.

وقال مفوض البنية التحتية في السلطة المهندس حمزة العلياني إن السلطة تسعى لتحسين واقع البنية التحتية في أم صيحون وبيضا وكافة مناطق وتجمعات لواء البترا، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة.

وأضاف العلياني، أن المشروع يشتمل على أعمال خلطات اسفلتية لصيانة شبكة الطرق داخل أحياء قرية أم صيحون ومنطقة بيضا، كما يشتمل على أعمال عبارات أنبوبية ومصائد تصريف "جرلات" لتصريف مياه الأمطار، وذلك لتعزيز وزيادة فاعلية تصريف مياه الأمطار داخل أحياء قرية أم صيحون ومنطقة بيضا ولحماية الممتلكات العامة والخاصة من خطر الفيضانات في فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه ومن خلال المشروع سيتم إنشاء جدران استنادية لسند الشوارع القائمة والشوارع المراد فتحها وتعبيدها لخدمة أبناء المنطقة.

وكان رئيس السلطة الدكتور فارس البريزات ومفوض البنية التحتية المهندس حمزة العلياني والكادر الهندسي في السلطة نفذوا جولة ميدانية للاطلاع على واقع البنية التحتية في أم صيحون لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين فيها.اضافة اعلان
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