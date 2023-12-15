حشود في معان: المقاومة هي الخيار الوحيد

حسين كريشان

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شارك أبناء مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشدة، بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري وتطهير عرقي على يد جيش الإحتلال الصهيوني،على مرأى ومسمع من العالم اجمع.وأشاد المشاركون، في الوقفه التي شارك فيها قوى شعبية وشبابية وحزبية ونقابية ، بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبرجال المقاومة الميامين، وعلى رأسهم أبطال كتائب" القسام وسرايا القدس "وفصائل المقاومة المشتركة ، الذين أبدعوا في الإعداد ومراكمة القوة والإثخان في العدو الصهيوني وجيشه وتحقيق الانتصار عليه، في محطات يشهد لها تاريخ نضال الشعب الفلسطيني المشرف.واعرب المشاركون في الوقفه التي دعت إليها الفاعليات الشعبية في المدينة، عن افتخارهم واعتزازهم ببطولات الشباب الثائر في عموم الضفة المحتلة والقدس وكل المرابطين من أبناء شعب فلسطين المحتلة ، وإلى عرين الأسود من أبطال فصائل المقاومة ، داعين إلى مواصلة ملاحم البطولة والفداء والتضحية دفاعاً عن الأرض والمقدسات.ومن الهتافات العديدة التي رددها المشاركون في الوقفه التضامنية : “بالروح بالدم نفديك يا أقصى ، بالروح بالدم نفديك يا غزة ، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود ، مرددين هتافات النفير " افتح الحدود " .كما هتفو " طوفان الأقصى" معركتنا جميعا، والشعب الأردني مع المقاومة ، لا سفارة صهيونية ولا سفاره اميركية على الأرض الأردنية" ،وغيرها من الشعارات المندده والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني والامريكي الذي يمعن في ارتكاب ابشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني" .والقى عدد من المشاركين بالوقفه بكلمات ، اكدوا فيها ،ان أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد هو خيار المقاومة، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين بالمفاوضات، واتفاقات التسوية وكل هذه المشاريع لم تعط الفلسطينيين حقوقهم المشروعه ، مشيرين أن المقاومة أثبتت قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها في الصراع.وقالوا ، أن المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير لاحتلال لا مثيل له في التاريخ، احتلال يقوم على نفيهم ومصادرة وجودهم وحياتهم وحريتهم.واعتبروا، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد أهالي قطاع غزه ، مؤكدين أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة الشعب المستمرة.وطالبو ، أنظمة الدول العربية والإسلامية ، برفض وتجريم ومقاطعة كل محاولات إدماج العدو الصهيوني في جسم الأمة عبر مشاريع التطبيع وتلميع صورة الاحتلال الإجرامية، مع إدانة كل المشاريع والخطوات والسياسات التي تسعى لذلك.كما طالبوا ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، بدعم حقه في إنهاء الإحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، والكف عن نهج الكيل بمكيالين، وسياسة الانحياز إلى الاحتلال ضد عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.