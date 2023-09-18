الإثنين 18 أيلول 2023
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سلطة إقليم البترا تباشر تنفيذ عطاء تعبيد الشوارع

تعبيد شارع - (تعبيرية)
تعبيد شارع - (تعبيرية)
باشرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بتنفيذ عطاء خلطات إسفلتية داخل اللواء ضمن المرحلة الأولى.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة تسعى لتحسين واقع البنية التحتية في اللواء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على المواطن وزوار مدينة البترا الأثرية.اضافة اعلان

وأضاف الفرجات أنه تم بدء تنفيذ الخلطات ضمن المنطقة السياحية، وكذلك الشارع المتجه إلى مثلث أم صيحون، ثم باتجاه منطقة القرارة، وصولاً إلى مثلث منطقة الزيتونة، وتوسعة شارع دائرة الأراضي تمهيداً لتنفيذ أعمال الخلطة الإسفلتية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه سيتم إحالة المرحلة الثانية من تنفيذ الخلطات الإسفلتية داخل وادي موسى لإعادة تأهيل وتحسين شبكة الطرق وخدمة المواطنين والأحياء السكنية ضمن المواصفات والمعايير المرادة وبما يراعي الدقة وسرعة الإنجاز، وتوفير عوامل السلامة العامة للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة. (بترا)
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