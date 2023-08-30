عريس معان قبل شهر من وفاته: ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راضٍ عني

بدأ مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تداول منشور كتبه عريس معان المرحوم حمزة سطام الفناطسة، الذي توفي اليوم بعيار ناري طائش خلال "حمام عرسه".

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وكتب الفناطسة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "كمية إنَا لله وإنَّا إليهِ راجعون مُخيفة جدًا، ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راضٍ عني"..



اللهُمَّ نشهدُكَ أنّنا عفونا ، وإن كُنّا سببًا في ألمِ غيرنا؛ فواللهِ ما كانَ إلّا سَهوًا ، فاعفوا عنّا".





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