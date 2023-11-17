الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معان : الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية لنصرة غزة

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معان : الآلاف يشاركون في وقفه تضامنية لنصرة غزة

معان - شارك آلاف المعانيين في وقفه تضامنية حاشدة بعد ظهر يوم الجمعة امام مسجد معان الكبير دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تسطر ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني .اضافة اعلان
وندد المشاركون في الوقفه التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية بالعدوان الصهيوني والأمريكي البشع على الأهل في قطاع غزة.
وطالب المشاركون في الوقفه التي دعت إليها فعاليات شعبية وشبابية  في مدينة معان ، لدعم المقاومة وحماية الوطن بفتح المعابر الحدودية وايصال المساعدات الانسانية والدوائية والماء والغذاء والوقود إلى الأهل المحاصرين في قطاع غزة.
وهتف المشاركون  بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني ، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في اجرامها وعدوانها بحق سكان  قطاع غزة  والحصار الخانق المفروض عليهم ، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة الى قادة وابطال المقاومة في تحقيق النصر .
واستهجن المشاركون العجز والصمت العربي والإسلامي الرسمي تجاه العدوان الصهيو-أمريكي على غزة، وعدم التمكن من وقف هذا العدوان أو إتخاذ مواقف حاسمه ورادعه للكيان المحتل او حتى إدخال المساعدات إلى القطاع.
ووصف المشاركون الادارة الأمريكية بأنها شريكة في العدوان على غزة، مطالبين بإلغاء اتفاقية المشترك مع الولايات المتحدة.
كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بعدم الاكتفاء بطرد سفير الكيان الصهيوني أو سحب السفير الأردني، مطالبين بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان وعلى رأسها اتفاقيات وادي عربة والغاز والماء مقابل الكهرباء.
وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة العدوان المستمر والمتواصل منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني البطل ، وباعتبار المقاومة السبيل الوحيد لوقف ذلك العدوان ودحر الاحتلال ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  وعاصمتها القدس الشريف .
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