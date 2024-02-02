الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معان : الاحتلال عجز عن إبادة ثقافة المقاومة

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وقفة معان
شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير، بوقفة حاشده لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة،  أن الكيان الصهيوني المحتل عجز عن إبادة ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني البطل، لأن المقاومة بكافة اشكالها هي حركات تحرر يتبناها أغلب الفلسطينيين الذين تواقون لتحرر بلادهم من اطول وابشع احتلال صهيوني نازي  لأرضهم.
وقالوا إن بشريات النصر التي تزف بما حققته فصائل المقاومة من انتصارات ميدانية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ماهي إلا مشاهد تثلج قلوب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية لإذلال العدو والنيل منه، نظير ما اقترفته يداه من تنكيل وقتل وتدمير وتهجير وتطهير عرقي وابادة جماعية بحق المدنيين ، وخاصة الأطفال والنساء في القطاع ومدن فلسطين المحتلة. 
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