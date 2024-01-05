معان : المقاومة ستبقى الأمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني

حسين كريشان

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شارك أبناء مدينة معان عقب صلاة الجمعة، في وقفة تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة ودعما لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الصهيوني وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.وانطلقت الوقفة التضامنية من امام مسجد معان الكبير ، بهتافات تنديدية بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.وأكد ، المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة الكيان الصهيوني باعتباره الخيار الوحيد لردعه ودحره عن الأرض الفلسطينية المحتله .وحيا أبناء مدينة معان ، المقاومة الفلسطينية ونضالها المشروع من أجل الحرية والاستقلال وصولاً الى بناء الدولة