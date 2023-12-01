معان: "طوفان الأقصى" أحيا العزائم والهمم في النفوس

حسين كريشان

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معان - شارك ابناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير، مع أهلنا الصامدين والمقاومين في غزة وسائر فلسطين المحتلة.ووجه المشاركون في الوقفه التضامنية التي شارك فيها من مختلف القوى الشعبية والسياسية والحزلية والنقابية والعشائرية في المدينة التحية للمقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في معان دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو الذي يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود لا يفهم إلا لغة القوة.وهتف المشاركون ، بشعارات النصر والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، مرددين هتافات النفير "افتح الحدود "للمشاركة في خوض معركة الجهاد المقدس ضد كيان العدو الصهيوني ، على القدس رايحين شهداء بالملايين ، كلنا مع المقاومة والتطبيع خيانة".