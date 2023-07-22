الأحد 23 تموز 2023
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معان.. وفاتان من جنسية عربية إثر غرقهما في بركة

غرق طفل - (تعبيرية)
غرق
عمان- توفي شخصان من جنسية عربية إثر حادث غرق داخل بركة زراعية في محافظة معان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني معان تعاملت اليوم مع حادث غرق تعرض له شخصين من جنسية عربية داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الهاشمية بمحافظة معان.اضافة اعلان
وأضاف ان فرق الغطس تحركت على الفور الى موقع الحادث وعملت على انتشال الغريقين من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي .
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم ممارسة السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية غير المخصصة للسباحة ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من هذه المواقع خوفا من تكرار مثل هذه الحوادث لا قدر الله.
--(بترا)
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