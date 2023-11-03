الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معان: وقفة تضامنية نصرة لغزه والمقاومة وتأييدا لـ"طوفان الأقصى"

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معان: وقفة تضامنية نصرة لغزه والمقاومة وتأييدا لـ"طوفان الأقصى"

 
معان - شارك آلاف من المواطنين في مدينة معان بوقفه تضامنية  حاشده نصرة للمقاومة  الفلسطينية الباسلة ودعما وتأييدا لمعارك  "طوفان الأقصى"، ورفضا للعدوان الصهيوني والمجازر اليومية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.اضافة اعلان
وردد المشاركون في الوقفة التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وبمشاركة مختلف القوى السياسية في المدينة اليوم الجمعه، امام مسجد معان الكبير  
عددا من الشعارات التي تتوعد الاحتلال الصهيوني بالمزيد من العمليات ، وأن المستقبل لتحرير الأرض الفلسطينية، وحيت تلك الوقفه ابطال قادة المقاومة والتي جاءت ردا على الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الصهيوني .
وندد المشاركون  بـما وصفوه بالصمت الدولي والعربي والإسلامي على ما يجري في غزة، من قتل للمدنيين واستهدافهم وقصف المنشآت الطبية والأحياء السكنية التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، بما فيهم الأطفال والنساء.
كما نددو بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق الفلسطينيين، لا سيما مجازره الجارية في قطاع غزة، وهتف المشاركون ، "لا اعتراف بالكيان"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين والشعب يريد تجريم التطبيع".
وتضمن كلمات لعدد من المشاركين ، والتي عبروا خلالها عن وقوفهم خلف المقاومة الفلسطينية في معركة "طوفان الأقصى"
التي تخوض معركة الأمة كاملة ، مستشهدين ببطولات الأردنيين في مواجهتهم للاحتلال، كما طالبوا بفتح الحدود وفتح باب الجهاد أمام الأردنيين وإلغاء جميع المعاهدات والاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني الغاصب .
أكدوا فيها على رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وعبروا عن تضامنهم  الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وأشاد المتحدثون خلال الوقفه التضامنية  بمقاومة المرابطين و المدافعين عن شرف الأمة في غزة هاشم  وفلسطين المحتله ، والدعاء لهم بالنصر على هذا العدو الصهيوني  المتغطرس والذي يرتكب ابشع الجرائم دون رادع وعلى مرأى من العالم اجمع .
واكدوا ، إن العدوان الصهيوني سوف ينهزم بإرادة الشعب الفلسطيني البطل  والمقاومه الباسله في غزه التي اذلت جيش الاحتلال الصهيوني.
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