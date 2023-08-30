وفاة عريس بعيار ناري خلال "حمام عرسه" في معان

حسين كريشان

توفي العريس حمزة سطام الفناطسة خلال حمام عرسه، في مدينة معان اليوم الأربعاء، بعد إصابته بعيار ناري أطلقه أحد المتواجدين في الحفل.

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وقال مصدر طبي في مستشفى معان الحكومي إنه "ادخل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى شخص عشريني مصاب بعيار ناري، حيث أجريت له الإسعافات الأولية إلا أنه ما لبث أنه فارق الحياه متاثرا بجراحه" .



وذكر شهود عيان أن "العريس أقيم له حفل حمام عريس عند أحد أصدقائه وأثناء الاحتفال تم إطلاق عيارات نارية من قبل أحد المتواجدين ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى".



وأضاف الشهود أن "أجواء من الحزن خيّمت على المدينة بسبب هذه الحادثة".



وأكد مصدر أمني في المحافظة أن "مطلق العيارات النارية سلم نفسه إلى الشرطة التي فتحت بدورها تحقيقا في الحادثة".

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