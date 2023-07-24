٢٦ إصابة بتسمم غذائي إثر تناولهم "جبنة بيضاء" فاسدة في معان

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حسين كريشانمعان - اصيب نحو ٢٦ موظفا من العاملين في احد الشركات الوطنية في معان بحالات تسمم غذائي اثر تناول مادة جبنة بيضاء فاسدة.وقال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ان حالات المصابين ماين المتوسطة والجيدة.، مشيرا ان معظم الحالات التي ادخلت المستشفى كانت تعاني من إسهال شديد ، وألم في الأمعاء، وتقيؤ مستمر، حيث تم تقديم الاسعافات الاولية و العلاج اللازم لهم ، لافتا ان 6 حالات منهم قد غادرت المستشفى وباقي الحالات ما زالت قيد العلاج والمتابعة .واضاف الرواد ، ان مؤسسه الغذاء والدواء أجرت فحوصات وتحريات عن أسباب الاصابه ، مبينا ان وزارة الصحة قامت بارسال فريق لتقييم الحالات والوقوف على أسباب التسمم الغذائي.