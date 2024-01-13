آخر تطورات الطقس ليومي السبت والأحد

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تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا نهار السبت مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.أما ليلا فتكون الأجواء باردة بوجه عام، ومع ساعات متأخرة من الليل تزداد كميات الغيوم، وبخاصة في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.التحذيرات ليوم السبت:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.أما يوم الأحد نهاراً، فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتكون الأجواء ليل الأحد باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.التحذيرات ليوم الأحد:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول .- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.