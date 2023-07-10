آخر تفاصيل الموجة الحارة الطويلة و المُرتقبة

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تُشير آخر الخرائط الجوية بأنه يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً يوم الثلاثاء لتعود و تُصبح حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام و مع ذلك تبقى الأجواء الصيفية الإعتيادية مُسيطرة على أجواء المملكة.و يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر بلاد الشام بما فيها الأردن يوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة مُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية. و يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة و لكنه أقل حرارة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة. كما و ترتفع درجات الحرارة الليليّة بشكل واضح و بالمُقارنة عما عليه الحال الليالي الماضية ليُصبح الطقس أكثر حرارة من المعتاد و جافاً في مختلف المناطق.و يتعمق تأثير الكتلة الحارة المُسببة لموجة الحر يوم الخميس و عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية. و يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، بينما يتوقع أن يكون هُناك تأثير شديد للكتلة الحارة على مناطق الأغوار و بخاصة الأغوار الوسطى و الجنوبية بما فيها غور الصافي بالإضافة إلى البحرالميت و العقبة لتبلغ درجات الحرارة مُنتصف الأربعينيات مئوية في تلك المناطق.المؤشرات الأولية لهذه الكُتلة الهوائية الحارة تُشير بأنها ستبقى قريبة من المملكة خلال الأسبوع القادم، أي أنها تتقدم تارة و تتراجع قليلاً تارةً أخرى، الأمر الذي يعني بأن الأجواء الصيفية الحارة ستستمر أيضاً في المملكة الأسبوع القادم، و من المعلوم بأن عندما تطول فترة تأثير الكتلة الحارة، فإنها تزيد من تبعاتها و كيفية شعور الإنسان بها فتُصبح الأجواء مُرهقة و مُتعبة و خاصة فيما إذا تزامنت مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الليلية.