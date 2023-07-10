آخر تفاصيل الموجة الحارة الطويلة و المُرتقبة

و يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر بلاد الشام بما فيها الأردن يوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة مُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية. و يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة و لكنه أقل حرارة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة. كما و ترتفع درجات الحرارة الليليّة بشكل واضح و بالمُقارنة عما عليه الحال الليالي الماضية ليُصبح الطقس أكثر حرارة من المعتاد و جافاً في مختلف المناطق.
و يتعمق تأثير الكتلة الحارة المُسببة لموجة الحر يوم الخميس و عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية. و يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، بينما يتوقع أن يكون هُناك تأثير شديد للكتلة الحارة على مناطق الأغوار و بخاصة الأغوار الوسطى و الجنوبية بما فيها غور الصافي بالإضافة إلى البحرالميت و العقبة لتبلغ درجات الحرارة مُنتصف الأربعينيات مئوية في تلك المناطق.
المؤشرات الأولية لهذه الكُتلة الهوائية الحارة تُشير بأنها ستبقى قريبة من المملكة خلال الأسبوع القادم، أي أنها تتقدم تارة و تتراجع قليلاً تارةً أخرى، الأمر الذي يعني بأن الأجواء الصيفية الحارة ستستمر أيضاً في المملكة الأسبوع القادم، و من المعلوم بأن عندما تطول فترة تأثير الكتلة الحارة، فإنها تزيد من تبعاتها و كيفية شعور الإنسان بها فتُصبح الأجواء مُرهقة و مُتعبة و خاصة فيما إذا تزامنت مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الليلية.