آلاف الأردنيين بمسيرة في وسط عمان دعما للمقاومة وتضامنا مع غزة

سماح بيبرس

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عمّان- خرج آلاف الأردنيين اليوم في المسيرة المركزية التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد باتجاه ساحة النخيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ أهل قطاع غزة.وأكد المشاركون على دعمهم للمقاومة الفلسطينية المسلحة في مواجهة الاحتلال، ورفضهم اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإرهاب مشددين على أن المقاومة السبيل الوحيد لدحر الاحتلال.وندد المشاركون بالموقف الأمريكي ودول غربية من العدوان على غزة، ومشاركة الولايات المتحدة في هذا العدوان، حيث رفعوا لافتة كبيرة توعدوا فيها الولايات المتحدة بالردّ على جرائمهم تجاه الأهل في فلسطين، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أمريكا.كما طالب المشاركون الحكومة بطرد سفير الاحتلال لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة واتفاقيتي الغاز والماء مقابل الكهرباء.وهتف المشاركون بعدة شعارات من بينهامدّي يا انتفاضة مدّي.. دوسي ع الأمريكي وعدّيمدّي مدّي بكل مكان.. الضفة وغزة وعسقلانقالوا حماس إرهابية.. كلّ الأردن حمساويةسيري سيري يا حماس.. انتي المدفع واحنا رصاصع المباشر وبوضوح.. صوّر يا وائل دحدوحمعلش وحقك عليناما في سكوت ما في سكوت.. لو حطوني في التابوتعلّي صوتك يا أردن.. خلي تسمع واشنطن