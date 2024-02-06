الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آل ثاني يهنئ الأردنيين: نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعاً (صور)

آل ثاني يهنئ الأردنيين: نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعاً
آل ثاني يهنئ الأردنيين: نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعاً



بارك السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني للاردنيين بعد تأهل المنتخب الأردني لنهائي كأس آسيا المقامة في قطر.
وتابع السفير المباراة على مدرجات ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر السفير آل ثاني صورة برفقة سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وخمسة فيديوهات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لفرحة الاردنيين في الملعب.
فيما هنأت السفارة القطرية في الاردن النشامى بهذا الفوز، وكتبت:
ألف مبروك وصول النشامى لنهائي ‎كأس بطولة آسيا التي تقام على أرض قطر ؛ نفخر بهذا الفوز الذي أسعدنا جميعا، وتتقدم سفارة دولة قطر في الاردن بالتهنئة للمنتخب والجمهور الأردني والعربي للتأهل للنهائي.

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