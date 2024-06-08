 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبراج السادس تتزين بألوان العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي

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أبراج السادس تتزين بألوان العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي
أعلنت شركة بوابة الأردن “أبراج السادس” وامانة عمان عن إضاءة أبراج السادس بألوان العلم الأردني واليوبيل الفضي، بدءًا من الليلة ولمدة ثلاثة أيام، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.اضافة اعلان

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من استكمال الأعمال في مشروع بوابة الأردن، وهو إنجاز يساهم في إبراز معالم الأردن وتطوراته العمرانية.

وأوضحت الشركة أن الإضاءة ستبدأ مساء السبت 8 حزيران 2024، وستستمر حتى يوم الاثنين العاشر من نفس الشهر.

كما أكدت أن إضاءة أبراج السادس ستستمر لما بعد ذلك، حيث ستتغير ألوان الإضاءة لتعكس مناسبات وأحداث أخرى تهم المجتمع الأردني.

وكشفت الشركة أنه تم إزالة الرافعات البرجية التي كانت في أعلى الابراج، واستكمال الأعمال المعدنية والواجهات الزجاجية كاملةً إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إذ أن هذه المرحلة شملت العديد من التحسينات والتطويرات التي تسعى لتعزيز مكانة الأبراج كمعلم رئيسي في العاصمة عمان، ومركز جذب سياحي واستثماري.
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