أبراج السادس تتزين بألوان العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي

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ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من استكمال الأعمال في مشروع بوابة الأردن، وهو إنجاز يساهم في إبراز معالم الأردن وتطوراته العمرانية.وأوضحت الشركة أن الإضاءة ستبدأ مساء السبت 8 حزيران 2024، وستستمر حتى يوم الاثنين العاشر من نفس الشهر.كما أكدت أن إضاءة أبراج السادس ستستمر لما بعد ذلك، حيث ستتغير ألوان الإضاءة لتعكس مناسبات وأحداث أخرى تهم المجتمع الأردني.وكشفت الشركة أنه تم إزالة الرافعات البرجية التي كانت في أعلى الابراج، واستكمال الأعمال المعدنية والواجهات الزجاجية كاملةً إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إذ أن هذه المرحلة شملت العديد من التحسينات والتطويرات التي تسعى لتعزيز مكانة الأبراج كمعلم رئيسي في العاصمة عمان، ومركز جذب سياحي واستثماري.